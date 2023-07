La Costa Nostra, libro de la periodista Laura Ardila que ha desatado controversia

La periodista colombiana Laura Ardila denunció que la editorial Planeta ha rechazado publicar su libro La Costa Nostra, que contiene dos años de su investigación periodística sobre la familia Char, el clan político que gobierna y tiene muchos negocios en la costa Caribe.

La idea de escribirlo es contar “la historia del grupo político Char, pero no solo contando su historia sobre el 'milagro' barranquillero y el desarrollo de la ciudad, que también es cierto, sino también contando lo que no se ve, la manera como se ha cimentado ese poder, prácticas que, por ejemplo, el caso de Aída Merlano dejó entrever”, contó en Noticias Caracol Ahora.

La periodista explicó que tras dos años de trabajo, el texto había pasado por varios procesos de edición, incluso por parte de la misma editorial Planeta.

“El libro fue editado por parte de un editor de Planeta, también por la periodista Juanita León, hubo una revisión legal por la abogada Ana Bejarano”, añadió.

Dice la comunicadora que el pasado 4 de julio fue citada a una reunión extraordinaria por parte de la editorial. “En el encuentro que duró media hora, la directora editorial de Planeta para la región Andina me hace el anuncio de que enviaron el manuscrito a su departamento legal en España y que allá les dijeron que el libro tenía un riesgo alto de litigio y que por eso decidieron no publicarlo, pero me parece impresionante porque durante dos años nunca manifestaron una duda. Contractualmente la que respondía ante una demanda, quien responde, soy yo como autora”.

Noticias Caracol se comunicó con la editorial Planeta, que manifestó que frente a este caso no dará declaraciones por ahora.

"La no publicación de este libro abre una posibilidad de riesgo para mí, debido a que muchos de los personajes a los que alude la historia ya saben que existe pero -al menos que yo sepa- no conocen aún su contenido", denunció la periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a cuya directiva Ardila pertenece, subrayó el pasado domingo, 9 de julio de 2023, que la decisión de Planeta "resulta lesiva y afecta la divulgación de una investigación de interés para la ciudadanía".

"En la FLIP reconocemos que en el país existe una tendencia de personas poderosas a acudir de manera abusiva a herramientas legales para silenciar denuncias de interés público", dijo la fundación, que alertó del riesgo de "medidas similares" de medios de comunicación y editoriales para "prevenir riesgos litigiosos" de cara a las elecciones regionales de octubre.

Alejandro Char, uno de los hermanos Char y quien fue precandidato electoral a la Presidencia el pasado año, ha anunciado que se volverá a presentar a la Alcaldía de Barranquilla, un cargo que ya desempeñó desde 2016 a 2020.

Planeta no le ha devuelto aún el manuscrito de La Costa Nostra a Ardila, que no puede publicar el libro en otra casa editorial y que asegura que se ha producido un "efecto de silenciamiento" y una "censura previa".