La historia de los primeros pobladores de Filandia narrada por el periodista Alberto Medina

‘Para el alma no hay éxodo’, así se titula la más reciente novela del escritor y periodista Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol. Un libro que resume un trozo de la historia de Colombia a partir de la llegada de los primeros pobladores a Filandia, Quindío.

¿Tenía una deuda con su terruño?

“Hace yo creo que 30 años, o desde siempre, mi padre contaba historias, historias de Filandia y hace como unos 30 años yo empecé a tomar los apuntes, empecé a interesarme, empecé a decir estas historias toca escribirlas algún día y empecé a tejer esa historia y finalmente dije un día ya llegó el momento, mi padre murió, y con todo eso que él me dejó yo empecé a construir. Obviamente que mucho de esto había que investigarlo, había que trascenderlo un poco, para tratar de poner a Filandia en el contexto del país”, cuenta el periodista.

¿Qué tanto hay en el libro de ficción y realidad?

“Hay mucho de los relatos de los abuelos, porque también reconstruí relatos de otras personas distintas a mi padre, pero todo circunscrito a la historia del país, es decir, era acomodar el pueblo a un trasegar de una nación entera y hay mucha ficción por supuesto, pero el trasfondo siempre es la realidad”, señala.

¿Por qué se llama Filandia y no Finlandia?

“Hay un debate sobre ese tema que no es definitivo, pero yo me quedo con lo que me parece a mí más bello y es que alguien dijo llamémoslo Filandia porque queda en el filo de los Andes, entonces dijeron se llama Filandia. Otros dicen: no muchos pueblos en el Eje Cafetero tienen nombres de ciudades como Filadelfia, eso encuentra uno una cantidad de pueblos que tienen nombres que no son de acá, entonces dicen no, eso era para acercarnos a Finlandia, pero yo me caso con la hija de los Andes”, manifiesta.

En este libro, el lector encontrará la Colombia de la colonización antioqueña, la guaquería, la Guerra de los mil días, la violencia bipartidista, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el Frente Nacional y el bandolerismo.