“La literatura es un proceso de autoconocimiento”: Juan Villoro sobre su libro ‘La figura del mundo’

El escritor y periodista mexicano Juan Villoro, hijo del pensador Luis Villoro, encontró en la literatura una forma de acercarse a su padre. Por medio de su libro La figura del mundo, el autor hace una reflexión que le permite descubrir una infinidad de cosas que había pasado por alto y de las cuales solo creó conciencia al plasmarlas en el papel.



En una entrevista con Noticias Caracol, Juan Villoro cuenta la historia de cómo se convirtió en autor y cuáles fueron sus motivaciones principales para escribir. Según dice el mexicano, él era el único en su salón de clase que era hijo de padres divorciados.

En una búsqueda de su padre por pasar tiempo con él los domingos, luego de haberse marchado de la casa, empezó a llevarlo a distintos escenarios de entretenimiento como el zoológico y el cine, pero no fue hasta que llegaron al estadio que finalmente encontraron algo que de verdad les apasionara ver.

Cada domingo, sin falta, Juan Villoro y su padre se reunían en la cancha para apoyar a los diferentes equipos de México que disputaban todo tipo de partidos. Sin embargo, mientras escribía el libro La figura del mundo, Villoro cayó en la cuenta de que cuando pudo ir solo al estadio, su padre dejó de acompañarlo porque realmente no era un aficionado del deporte.

“Mi padre nunca fue un aficionado del fútbol, pero me llevaba al estadio solo porque quería estar conmigo, y yo me aficioné al deporte porque tiene que ver con los recuerdos que tengo de mi padre”, señala.

Su padre, Luis Villoro, era originario de Barcelona, en España, pero se vio obligado a instalarse en México donde empezó un proceso de descubrimiento y reconciliación con un país que consideraba violento e inseguro.

Luis Villoro era un filósofo e investigador que mantenía encerrado en su biblioteca rodeado de libros y textos racionales que no lograban conectar con su hijo: “La biblioteca de mi padre me resultaba ajena, eran libros que no eran para niños”, asegura Juan Villoro.

Sin embargo, el autor de La figura del mundo vio en la literatura una forma de acercarse a su padre a través de las historias, en una rama diferente de escritura: “Al principio le pareció desconcertante, pero después fue una manera de acercarnos. Todo lo que he escrito es una especie de carta a mi padre”, finaliza.

El libro La figura del mundo se estará presentando en la versión número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023, en Corferias hasta el próximo martes 2 de mayo.