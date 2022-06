‘La mirada de Humilda’: una conmovedora historia de amor entre un hombre y su perrita

‘La mirada de Humilda’ es la más reciente novela del escritor colombiano Alonso Sánchez Baute, obra dedicada a Humilda, la perrita que lo acompañó durante 14 años. El autor contó en diálogo con Noticias Caracol cómo tejieron una amistad que se selló con su dolorosa partida.

“Ella, cuando llegó a mi casa, cuando era todavía cachorra, yo comencé a molestarme incluso porque ella me seguía todo el tiempo con la mirada, todo el tiempo estaba persiguiéndome, se sentaba en la cama a verme, estaba siempre como muy pendiente de lo que yo hacía. En ese momento no lo sabía, muchos años después entendí que como el dueño del perro es su alfa, el perro no es como otros animales que el alfa es de su misma especie, en este caso el dueño es el alfa, entonces el perro necesita aprender de ese alfa”, cuenta Sánchez Baute.

Así se fue formando una comunicación muy estrecha entre los dos, dice el escritor.

“En ese seguimiento de la mirada comencé a darme cuenta de que cada mirada era diferente, que había una mirada con la que me decía una cosa y otra con la que me quería decir otra cosa. Yo comencé a anotar eso en unas libreticas que siempre cargo en el bolsillo”, recuerda.

Una amistad que también tuvo sus momentos de angustia compartida.

“La mascota en general siente, padece, de hecho, lo que su dueño está sintiendo en ese momento. En el caso mío, particularmente, en el que tenía como una angustia existencial muy fuerte de la que hablo precisamente en la novela, y comencé a darme cuenta de que por todo el apartamento ella iba dejando pelos, pero eran grandes cantidades de pelo, incluso la llevé al veterinario y no tenía absolutamente nada. Cuando yo estaba más tranquilo un par de meses después, volvió a su estado original”, señala.

Más allá de una historia de amor, ‘La mirada de Humilda’ es un ensayo también que habla de los animales como seres sintientes.

“El tema ético es mucho más interesante en los animales que en uno. Ellos no tienen nada que aprender de nosotros (los animales), nosotros, en cambio, tenemos todo que aprender de ellos”, reflexiona el autor.