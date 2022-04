Las memorias del economista Salomón Kalmanovitz, una historia más allá de los números

Salomón Kalmanovitz, respetado economista y excodirector del Banco de la República, presenta por estos días sus memorias en la Feria del Libro de Bogotá. Sin tapujo, en entrevista con Noticias Caracol, contó cuál es el motivo que lo llevó a escribir su historia.

“La veo cada vez mas cercana”, dijo refiriéndose a la muerte. “Ese fue uno de los elementos que me hizo decidir escribir mis memorias, al mismo tiempo la memoria me empieza a fallar, entonces, antes de que me falle más, escribo de lo que me acuerdo y esto también fue un incentivo para ponerme a escribir, tratar de recordar y ordenar mis recuerdos en forma, digamos, literaria”, aseguró.

A su vez señaló que el proceso “fue un ejercicio muy interesante, muy extenuante, porque también busqué la forma en algunos momentos, alcancé como a ser poético, no mucho, pero sí a veces y eso es difícil para un economista”.

Kalmanovitz compartió, además, sobre su inclinación política.

“Yo creo que estoy como en el centro, un poco tirando a la izquierda, pero en el centro. Sigo también como un movimiento hacia el centro que los últimos años se ha consolidado y yo me siento muy bien con estar en esta posición, pues antes tenía algo de culpa de que había abandonado la izquierda. Me acuerdo una conversación con Gustavo Petro que estuvo toda la noche culpabilizándome de que yo había sido faro de la izquierda, que todos creían en mí, que me leían cuando estaban en la guerrilla y yo los había traicionado y yo le dije, 'pues no, yo me siento bien, hice lo que tenía que hacer en ese momento'”, recordó.