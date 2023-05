‘Los iniciados’, película inspirada en personaje de Mario Mendoza, es protagonista en la FILBo

Este fin de semana, el escritor Mario Mendoza no paró de firmar autógrafos a sus lectores en la Feria del Libro de Bogotá 2023, donde presentó la película inspirada en sus obras.

La literatura del escritor bogotano es tan inagotable como los lectores que llegaron a la Feria del Libro de Bogotá para asistir al conversatorio de ‘Los iniciados’, película inspirada en el detective Frank Molina, personaje clave en sus últimas novelas.

“Es un personaje autodestructivo, solitario, alcohólico, paciente psiquiátrico, pero tiene una virtud increíble, tiene una virtud incomparable, para mí, la virtud más importante en este país y es que no tiene precio. Es un personaje al que no le puedes girar un cheque, es un personaje al que no le puedes ofrecer un dinero, no lo puede comprar”, comenta.

Dualidad en la que Mario Mendoza presenta realidades oscuras de una Bogotá llena de secretos y mafias, en la que este investigador astuto, obsesionado por la verdad y la justicia, saca adelante sus casos a pesar de su cuadro psiquiátrico.

Antes de ser detective, Frank fue periodista judicial y eso es clave y se convierte en referente para las nuevas generaciones de reporteros.

“Yo creo que eso de alguna manera convierte a la película en un homenaje a los periodistas de este país que han luchado tanto por construir la democracia que tenemos, que es frágil, que es endeble, que tiene errores, pero no por eso podemos dejarla a un lado”, señala Mario Mendoza.

Y para interpretar a Frank Molina, un actor de envergadura como Andrés Parra.

“Es un personaje muy rico, porque es un personaje muy solitario, turbio, hay un momento en que se le dispara, está deprimido, alcoholizado, no es muy chévere, es una delicia de hacer”, cuenta el actor Andrés Parra.

Y aunque la cinta es un universo paralelo al de su literatura, recrear los personajes como "Lady Masacre" fue un gran reto para el elenco.

“La realidad más profunda de Gaby es una mujer trans, es una mujer luchadora de lucha libre, increíble, aguerrida, que lucha por los derechos de toda su comunidad, no solamente LGBTIQ, sino toda su comunidad en esa ciudad”, afirma la actriz Aria Jara.

“Pues la búsqueda fue muy ardua, ver muy bien el mundo, la cosmología del mundo de Mario Mendoza es muy particular”, manifiesta el actor Jorge Cao.

‘Los iniciados’ es dirigida por Juan Felipe Orozco y se estrenará en los próximos meses en Prime Video.