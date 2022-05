Madre de Egan Bernal fue diagnosticada con cáncer: "De esta batalla saldré muy bien librada"

A través de un video en su cuenta de Instagram, Flor Marina Gómez, madre del ciclista Egan Bernal , comentó con sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 2.

"Hoy empieza una nueva etapa! ✨ Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar. 🙏🏼", escribió la mamá de Egan Bernal.

Flor Marina expresó que decidió compartir este proceso con sus seguidores, sobre todo con las mujeres, para invitarlas a que se realicen los exámenes pertinentes y puedan detectar a tiempo enfermedades como esta.

"Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el autoexamen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo", dijo.

La madre de Egan Bernal se mostró muy optimista pese a su diagnóstico "No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa", concluyó.

Por supuesto, las palabras de ánimo de sus seguidores no faltaron e incluso su hijo no tardó en comentar la publicación. "Masota 🙏🏽", escribió Egan Bernal.

"Dios te ama tanto mi Flori, no temas de su inmenso amor, porque todo va a estar mejor ❤️🙏🏼", "La mejor energía del mundo 🌍 De esta sales 🙌", "Fuerza guerrera ❤️🙌" y "Eres muy tesa 💪🏾🙏🏾 Te admiro y para adelante", fueron algunas reacciones.