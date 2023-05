Mara Cifuentes preocupó con video grabado en cuarto de un hotel: "Creo que tengo que ir al hospital"

Por medio de una transmisión en vivo en la plataforma de Instagram, Mara Cifuentes abrió su corazón y se mostró vulnerable ante sus seguidores respecto al odio que recibe todos los días por medio de redes sociales. La modelo aseguró necesitar ayuda de un profesional.



En las últimas horas, Mara Cifuentes realizó una corta transmisión en su cuenta de Instagram que preocupó a muchos de sus seguidores, debido al estado de su salud mental. En el video, que dura dos minutos, se ve a la modelo llorando mientras que, con dificultad, dice que no puede más con el odio que le han dirigido en redes sociales.

“Dios, no puedo más. Los necesito, por favor ya no más odio”, empieza diciendo Mara Cifuentes. “Me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a todas las personas que me escriben y estoy teniendo pesadillas. No puedo más, es demasiado para mí”, agrega.

Entre lágrimas, Mara Cifuentes asegura que su vida ha estado rodeada de mentiras y problemas que la atormentan, robándole el sueño todos los días. “He tenido mucho miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas horribles”, explica.

Por otro lado, la modelo se disculpó ante los usuarios de las redes sociales por su forma de actuar o expresarse. “Lo siento mucho por todo lo que he hecho y he dicho, pero me estoy enloqueciendo”, lamenta.

De acuerdo con la paisa, el video lo realizó desde la habitación de un hotel en el asegura que su exnovio la dejó sola. Por último, Mara Cifuentes señala que la situación la supera y que necesita ayuda profesional.

“Mi exnovio me dejó sola, estoy en el hotel Ibis, no sé qué hacer, creo que tengo que ir al hospital. Ayuda, por favor, Dios mío”, finaliza la grabación.

Desde entonces, Mara Cifuentes no ha vuelto a publicar nada y muchos de sus seguidores se preguntan por el estado de su salud mental en este momento y ruegan por ayuda para que la modelo esté bien.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: