Mario Mendoza cuenta cómo la lectura lo salvó cuando tenía 7 años

El escritor, periodista y catedrático Mario Mendoza presenta su nueva obra ‘Leer es resistir’, un texto en el que “quería hablar de los libros narrativamente, que fueran personajes, que hubiera tramas, historias, que hubiera intriga (…) ese suspenso era muy difícil en algo que es la biblioteca, como se habla como si fuera un thriller”.

Su creación nació de lo que vivió cuando era solo un niño: “Estoy en una clínica, estoy en una peritonitis que se complica y termina en una peritonitis con gangrena. Tenía 7 años y alcanzo a pasar muchos meses en cuidados intensivos. La gente se muere, sacan al de la izquierda, al de la derecha, uno se despide del de allí y yo soy el más chiquito, soy como el adoptado por los otros enfermos, son conversaciones tremendas cuando no están las enfermeras ni los médicos. Finalmente, alguien logra llevarme un libro y eso me cambia por completo la perspectiva y empiezo a pedir libros y me salvo de milagro, y unos meses después salgo de la clínica con un morral donde llevo mi primera biblioteca. No suelto el morral. El recuerdo que tengo es que esos libros son mi salvación y a los que les atribuyo mi salud y haberme salvado la vida”.

Publicidad

El poder curativo de los libros

“Los libros tienen algo que le pertenece a la medicina, tienen un secreto clínico que se llama catarsis”, afirma.

Para Mario Mendoza “el alma ha estado enferma desde siempre”, por lo que un libro y sus personajes “te cura y te sana de tus tormentos, de tus angustias, de tus dudas”.

“Leer es meterse en la vida de otros”

Mario Mendoza considera que el mundo contemporáneo tiene un problema: “Las redes sociales obligan a un exceso del yo”, lo que él considera “asfixiante. Hay un momento en que uno no puede más, hay un hartazgo de sí mismo”.

Por eso resalta la lectura de ficción que invita a salir de sí mismo “y explora la vida de otros”.

Publicidad

“Esa capacidad para entrar en la vida de otros significa que uno puede ser budista, musulmán, ateo, revolucionario, místico, transgénero, podemos ser de todo”, asegura.

Mario Mendoza también tiene la percepción de que “el que no lee cree que sus opiniones son lo máximo, que son las únicas; los que leemos relativizamos todo el tiempo, oímos al otro, decimos ‘quizás’, ‘tal vez’, ‘puede ser’, ‘voy a intentar ponerme en el rol del otro’”.

Publicidad

El escritor afirma que con su nuevo libro busca decir que “la lectura no es para unos pocos elegidos”.

“Los libros son para todos. Uno puede tener el oficio que sea, el trabajo que sea, vivir donde sea y al final (…) no importa siempre y cuando yo sea una persona inteligente”, señala.

“Hay gente con mucha plata que son analfabetas funcionales y que en realidad no sirven para nada”, agrega Mario Mendoza.

Para el escritor es importante que las nuevas generaciones “no se preocupen tanto por el dinero ni por el ascenso social, que es lo que las redes patrocinan, muchos influencers. No, lo importante es educación y cultura”.

Publicidad

¿Cómo hacer que alguien se convierta en un buen lector?

“Yo no creo en la lectura obligatoria, eso pedagógicamente es muy peligroso”, dice Mario Mendoza.

“Creo en una seducción, uno tiene que ver la edad, la manera de ser de esa persona y decirle hay algo para usted. Ese arte de seducción es algo sutil y sobre todo cariñoso, tiene que ser lleno de ternura, de un enorme afecto por el iniciado, porque uno lo va a iniciar en un misterio, uno le va a enseñar el poder de ser otro, de entrar en otras mentes y en otros cuerpos, y eso es un poder tremendo”.

Publicidad

Vea la entrevista completa en el video que encabeza este artículo.