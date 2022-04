Más allá de la familia presidencial, el libro de Felipe Zuleta Lleras, es uno de los más vendidos en este momento. Con prólogo del maestro Juan Gossaín, aborda temas personales como el tema del suicidio de su padre, su salida del clóset y la relación con algunos expresidentes.

Esta es la entrevista con Felipe Zuleta

¿Pesa mucho ser un Lleras en Colombia?

Felipe Zuleta: No creo que tanto como algunos de los Lleras creen. Lo que pasa es que lo interesante de este libro es que yo muestro facetas de los Lleras que no se conocían, la parte humana de mis abuelos Lleras Puga. Mi abuelo, decían sus amigos, era tan frío que calentaba.

Lo de su papá y mamá son episodios muy fuertes

Felipe Zuleta: Mi mamá tuvo una vida muy complicada porque nació en condiciones privilegiadas y no estaba preparada para trabajar, no había estudiado para trabajar, y de un momento a otro el marido, mi padre, se alcoholiza, invierte mal la plata, quiebra, nos abandona y mi mamá se volvió una mujer muy dura.

Capítulo duro el de su padre

Felipe Zuleta: Eso es tremendo porque como le dije, él se alcoholizó. Fue graduado en la Universidad Católica de Washington y muy joven llegó a montar, entre otros, la fábrica de Kellogg's. Hizo mucha plata, tenía carros Jaguar. Era metódico y tenía trastorno obsesivo compulsivo, se casó con una mujer muy joven en su segundo matrimonio.

La relación, por lo que cuentan mis medio hermanos, con su esposa era tremenda, llegaron a cascarse, cosa que no pasó con mi mamá y se lo llevó la vida por delante, no pudo. Empezó a trabajar después de ser tan exitoso, a trabajar de todero en los aptos de los ricos de Washington. Desde cambiar el bombillo hasta limpiar el inodoro.

En junio, no sabemos el día, lo encontraron muerto en un bosque en Washington, a dos horas de Washington. En el baúl encontramos con un hermano toda nuestra vida: fotos, partidas de bautizo, libretas de calificaciones viejas. Se fue a un bosque y se suicidó.

Le dedica el libro a “mi exesposa Juanita y a mi hija María por ser parte de mi vida”

Felipe Zuleta: A Juanita la conocí muy joven, porque era hermana menor de mis mejores amigos, los Castro Restrepo. Nos casamos, un matrimonio buenísimo, diez años nunca peleamos, no tuvimos problema, nos moríamos de risa. ME ayudó mucho cuando era director de Inravisión.

Por cosas del azar yo me enamoré de Castro, de César Castro, y destrocé mi familia. Eso fue muy duro porque Juanita con toda la razón pues quedó muy jodida, eso no es fácil. A María también porque no tenía sino 3 años.

¿Cómo fue su salida del closet?

Felipe Zuleta: Lo volví mierda a patadas. Destrocé todo, destrocé mi familia.

¿Usted sabía que era homosexual o se dio cuenta?

Felipe Zuleta: Si lo hubiera tenido claro no me hubiera casado…

¿Quién es Alberto Lleras, su abuelo, en su vida?

Felipe Zuleta: Mi polo a tierra, como el de mis hermanos, seguramente yo sería más loco de lo que ya soy si no hubiera tenido ese polo a tierra.

¿Qué cree que va a pasar en el país en el tema de las elecciones?

Felipe Zuleta: Tengo una tesis que me cuesta sangre. Va a pasar lo mismo que en el 2018, va a ser presidente el candidato que pase a segunda vuelta con Petro, o Fajardo o Fico o Hernández. Petro llegó a un techo, se estancó, Fico sigue subiendo. El problema es que como Petro no respeta las instituciones y no le gustan es muy posible que va a ser margen muy corto entre los dos para primera vuelta.

Petro no va a reconocer los resultados. Si llega a ser presidente, se va para la mierda el país.