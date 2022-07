Mujer casada se le declara por WhatsApp a excompañero del colegio: "Iniciamos un noviazgo virtual"

Verónica Díaz, una mujer argentina de 51 años, se le declaró por WhatsApp a un hombre con el que estudió durante la primaria y que siempre le había parecido atractivo.

¿Cómo inició su romance por WhatsApp?

Érika, una amiga de primaria de Verónica, decidió incluirla en un grupo de WhatsApp con otros egresados de su colegio, entre ellos Carlos, el hombre del que ella se enamoró. Según la mujer, su matrimonio de 32 años era una unión infeliz, pues no se sentí amada ni valorada.

Al principio las conversaciones de Verónica con Carlos eran platónicas, charlas de amistad; sin embargo, el sentimiento romántico fue creciendo poco a poco. "Me cautivó su inteligencia, su sensibilidad y su atención conmigo", dijo la mujer para el medio La Nación .

El único problema de esta futura relación no era solo el matrimonio de la mujer, sino que ambos vivían en diferentes ciudades. Verónica residía en Buenos Aires y Carlos en Río Negro, pero eso no fue un impedimento para que ella le expresara lo que sentía. "No contestó por 24 horas, pero cuando por fin contestó aceptó mi invitación y decidimos iniciar un noviazgo virtual", agregó al medio citado.

Verónica mencionó que “de mi marido me había seducido su belleza física y que era una persona muy humilde”; no obstante, esto cambió cuando se casaron. La mujer asegura que sufría de violencia física y psicológica por parte de su esposo, y tampoco recibía afecto por parte de él a menos que estuviera borracho o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

“Sostuve una relación tóxica, solo por aparentar”, admitió Verónica en La Nación, agregando que, aunque consideró separarse de su esposo, no lo hizo porque dependía económicamente de él.

Verónica seguía manteniendo su relación a distancia con Carlos, hasta que un día se vieron personalmente en Buenos Aires. La mujer recuerda que cuando él la besó se sintió como en una película.

“Ahora sí me siento una mujer amada y que puedo amar a un hombre. Carlos es mi felicidad y mi lugar en el mundo”, expresó.

Verónica tiene tres hijos (dos mujeres y un hombre), quienes ya están enterados de la relación de su madre con Carlos. Aunque aún mantienen una relación a distancia, hablan durante largas horas por teléfono todos los días.