Mujer dice que gana casi dos millones de dólares mensuales solo por dormir: ¿el trabajo soñado?

Con la llegada de la virtualidad y las nuevas tecnologías, la forma de generar ingresos ha cambiado alrededor del mundo, llegando a ser cada vez más inusuales. Este es el caso de un reconocida infuenciadora de Twitch, identificada como Amouranth, quien reveló que su mayor fuente de ingresos consiste en permitir que sus seguidores la vean dormir.



Amouranth, cuyo verdadero nombre es Kaitlyn Siragusa, saltó a la fama en esta plataforma de transmisión de video cuando empezó a realizar algunas fuera de lo común. Sin embargo, en una entrevista con un medio estadounidense, la streamer confesó que su negocio más lucrativo era el de las transmisiones de sueño.

Como su nombre lo indica, este tipo de negocio consiste en transmitir el tiempo de sueño de una persona en vivo, mientras que los espectadores observan e interactúan entre ellos. Según reveló Amouranth, algunos de los seguidores pueden donar dinero a los streamers en un intento por despertarlos.

Al parecer, cada que realizan una transacción, los espectadores pueden utilizar medios compartidos para reproducir música o videos a todo volumen, o enviar notificaciones repetitivas a la persona que duerme para alterar su sueño. En este sentido, la influenciadora destacó que eso les pasa principalmente a los streamers masculinos, mientras que a ella, supuso, la sintonizan más como una forma de voyerismo.

De acuerdo con Amouranth, sus transmisiones de sueño son tan populares que en una noche puede llegar a ganar más de 9.000 dólares (más de 37 millones de pesos). Adicionalmente, aseguró que decidió ampliar sus transmisiones a la plataforma OnlyFans, donde sus ganancias se han elevado considerablemente.

“Si cuentas solo con Twitch, probablemente gane un par de miles de dólares. Pero si cuentas las conversiones potencialmente a OnlyFans mientras duermo, entonces tal vez gane entre 10.000 y 15.000 dólares”, dijo en el pódcast estadounidense The Iced Coffee Hour.

A pesar de generar tanto dinero con este modelo de negocio, la streamer explicó que no suele transmitirse a sí misma durmiendo todas las noches para no perder novedad y porque su estilo de vida no se lo permite, ya que siempre tiene compromisos de diferente tipo.

“La programación se complica porque podría tener una sesión de fotos a la mañana siguiente o algo así. Además, siento que si lo haces demasiado, dejará de ser una novedad”, afirmó.

Finalmente, Amouranth señaló que sus ingresos mensuales son de casi 2 millones de dólares al mes, principalmente generados por sus transmisiones.