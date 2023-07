Mujer que se identifica como “extraterrestre” asegura sentirse juzgada por su apariencia

Freyja Phoria, una mujer de 27 años que se identifica como “extraterrestre”, confesó que desde pequeña se ha sentido juzgada por su apariencia, ya que siempre le ha gustado jugar con el maquillaje y su imagen. Según cuenta, esto le ha costado la entrada en diferentes lugares y la ha puesto en situaciones incómodas.



En una entrevista con el medio británico Daily Star, Phoria confesó que cuando tenía 11 años comenzó a experimentar con su aspecto físico y a adquirir una estética de tipo gótico, vistiéndose de manera poco convencional y adornando su rostro con mucho maquillaje. Sin embargo, su imagen le costó la entrada a diferentes recintos, aunque no se arrepiente.

"Era muy gótica en ese entonces y seguía el tema de las cosas religiosas. No me permitieron entrar a Notre Dame cuando tenía 17 años porque pensaron que me parecía a Satanás, eso también fue muy divertido", dijo en el medio anteriormente mencionado.

Asimismo, comentó que la situación más extraña y “salvaje” que vivió fue en la adolescencia, cuando era una estudiante. De acuerdo con su relato, había una mujer que siempre se paraba afuera de la Iglesia para esperar que pasara y le arrojaba agua bendita cada que la veía: “Creo que pensó que yo era el diablo o algo así”, puntualizó.

Su obsesión con el cambio de imagen fue incrementando con el pasar de los años y con la aparición de nuevas tendencias y movimientos culturales. Pasada la etapa gótica, comenzó a incrustarse gemas faciales en el rostro y a cubrir su cuerpo con pintura.

Publicidad

En la actualidad, Phoria se identifica no solo como “extraterrestre”, sino también como “muñeca inflable intergaláctica”: “Es muy divertido vestirse y lucir como una caricatura todos los días y experimentar con mi estilo e incorporar cosas realmente ridículas con mi imagen, simplemente estoy siendo realmente creativa. Nunca hubo un punto en el que decidiera que quería ser un extraterrestre, simplemente sucedió de forma natural con mi creatividad y la forma en que me identifico".

Con el paso de los años, la mujer ha fortalecido su carácter y su autoestima para poder superar las críticas y seguir adelante con seguridad en sí misma, ignorando los malos comentarios que le hacen las personas que la juzgan por su apariencia.