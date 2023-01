Murió la influenciadora Elena Huelva: luchaba contra el cáncer y dejó una última publicación

Elena Huelva, una joven influenciadora española que batallaba contra el cáncer, murió este martes, 3 de enero de 2023. La noticia fue confirmada por la familia con una emotiva publicación, asimismo Elena también dejó un último mensaje en sus redes sociales.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada 😜. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre✨”, escribió la joven de 20 años.

Por su parte, la familia de Elena Huelva en una historia de Instagram manifestó: “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”.

Publicación en las historias de Elena Huelva tras su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, Elena Huelva se había convertido en la inspiración de muchas personas. Con tan solo 16 años fue diagnosticada con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de estos.

Desde su diagnóstico, empezó a compartir su día a día con los internautas, todo sobre sus tratamientos frente al avance de la enfermedad. Era conocida por el lema “Mis ganas, ganan”.

Su recaída fue en agosto de 2022, luego de que el tratamiento que estaba recibiendo desde el año 2021 dejara de funcionar.

“La enfermedad había crecido en otro lugar además de los pulmones”, contó en ese momento.

De acuerdo con el medio El Periódico, Elena Huelva también abogó por mayor investigación en torno a su enfermedad.

“Solo quiero que sigamos luchando por la investigación y la inversión en esta enfermedad tan terrible como es el cáncer, el sarcoma de Ewing, que es el que sufro desde hace cuatro años”, puntualizó en redes sociales.

Sus seguidores envía mensajes de admiración y solidaridad con su familia por la pérdida.