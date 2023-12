Playlist de Navidad: 10 canciones colombianas imperdibles en sus fiestas decembrinas

En Colombia no hay Navidad sin buñuelos, natilla y sin música. En este país hay melodías que se han convertido en himnos de la temporada y por obligación están en la playlist de fin de año para ser reproducidas en todas sus celebraciones decembrinas.



Así como en Estados Unidos, cada vez que llega diciembre suben las reproducciones de All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, en Colombia suenan canciones con ritmos más representativos del país. Rodolfo Aicardi, los 50 de Joselito, Diomedes Díaz y Pastor López se encargan de ponerle el sabor a sus reuniones de Navidad y Año Nuevo.

Listamos 10 canciones que no puede faltar en su playlist de Fin de Año:



Adonay - Rodolfo Aicardi

Esta canción narra la historia de desamor del compositor, Julio Erazo, quien cuestiona a su amor platónico, Adonai, por haberse casado. Esta es una icónica canción que fusiona ritmos tropicales y es interpretada por la inconfundible voz del maestro colombiano Rodolfo Aicardi.

El ausente - Pastor López

Una de las canciones navideñas más populares de Colombia es "El ausente y cuenta la historia de un hombre que está lejos de su familia en Navidad. La canción es muy emotiva y transmite un sentimiento de nostalgia y añoranza.

Navidad – Binomio de Oro Las 4 fiestas - Diomedes Díaz

Otra canción navideña muy popular es esta de Diomedes Díaz. Este vallenato es un recordatorio del espíritu festivo que, de hecho, no termina en diciembre. Se mencionan cuatro fiestas importantes: Día de Velitas, Navidad, Año Nuevo, y el Carnaval de Barranquilla.

Arbolito de navidad - Los 50 de Joselito

Esta es una canción que a través de un ritmo festivo y movido habla de un desamor.

La Víspera de Año Nuevo - Guillermo Buitrago

Interpretada por primera vez en Ciénaga, Magdalena hace más de 70 años. Esta canción sigue vigente porque transporta a las personas a los momentos felices de la Navidad.

Los Betos - Bendito Diciembre

Joe Arroyo y La Verdad - El Niño Dios

Con su inconfundible estilo de salsa y sonidos caribeños, Joe Arroyo y La Verdad presentan esta canción típica de fin de año. Se trata de varios versos con una pregunta directa al Niño Dios sobre los regalos que se recibirán.

Navidad - Guayacán orquesta



Lucho Bermúdez - Navidad Negra

El maestro de la música colombiana ofrece con Navidad Negra una pieza única que fusiona elementos folclóricos y ritmos afrocaribeños. La mezcla de instrumentos tradicionales y la narrativa musical pintoresca crean una experiencia auditiva que celebra las raíces culturales de Colombia y habla de la nochebuena de los pescadores.

¿Por qué es tan importante la música colombiana en la Navidad?

Hay varias razones que explican la importancia de la música colombiana en estas fiestas. En primer lugar, la música es una forma de expresión cultural y de identidad. Hay canciones navideñas de todas las regiones de Colombia, cada una con su propio estilo

En segundo lugar, la música es una forma de compartir y de celebrar.

La Navidad es una época de alegría y de celebración, y la música es una forma de compartir estas emociones con los demás.

Una playlist de Fin de Año colombiana crea un ambiente festivo y alegre que ayuda a crear una atmósfera navideña que, de alguna forma, ayudan a recordar a sus seres queridos y a celebrar la familia.