¿Por qué se apaga la llama del amor? Experta brinda tres consejos para una vida sana en pareja

El apogeo de los estudios que abordan las relaciones sentimentales y sus causales de ruptura abren el panorama acerca de los vínculos modernos. Cada vez se conoce más sobre las causales de término de las parejas, que abarcan desde temas de aseo hasta hobbies llevados al extremo. Por ello, una psicoterapeuta especialista en el tema brinda algunas reflexiones en torno a los puntos claves para llevar una relación sana.



Según estudios de Statista, en 2020, Estados Unidos, Rusia y Alemania encabezaban el ranking de los países con mayor número de divorcios.

En un estudio que indagaba los motivos de divorcio en Estados Unidos, albergado en la Librería Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud, identificaron que entre los principales contribuyentes a las separaciones se encontraban:



La falta de compromiso

La infidelidad o aventuras extramatrimoniales

o aventuras extramatrimoniales Demasiadas discusiones o conflictos

El abuso de sustancias

La violencia doméstica

doméstica Las dificultades económicas

La falta de apoyo de los miembros de la familia

de los miembros de la familia Casarse demasiado joven

Poca o nula educación prematrimonial

Las diferencias religiosas

Más allá de los motivos, la Ph.D. Bella DePaulo reveló a Psicology Today que a nivel mundial, en casi cuatro décadas (entre 1970 y 2008), la tasa de divorcio se ha más que duplicado, pasando de 2,6 divorcios por cada 1.000 personas casadas a 5,5.

DePaulo expone que el estudio identificó que quienes más se divorcian son las personas que viven en naciones con un ingreso nacional bruto (per cápita) más alto, los países con mayor porcentaje de mujeres dentro de las fuerzas laborales, aquellos que poseen un mayor número de personas matriculadas en educación secundaria y aquellos con menor población católica.

En entrevista con Caracol Ahora, Sandra Milena Moreno, psicóloga experta en psicoterapia de pareja, se centra en tres puntos claves para analizar las conductas saludables en las relaciones sentimentales y costumbres que más rupturas causan. Dentro de ellas destacó:



El noviazgo y la unión o matrimonio son cosas diferentes

De solteros y de noviazgo, los individuos tienen tiempo más libre y menor número de responsabilidades con el otro. A medida que va pasando el tiempo, va aumentando ese compromiso.



La sinceridad, desde el día uno, es vital, debido a que muchas personas tienen la tendencia de que “en la etapa del noviazgo de alguna manera mostramos lo mejor de nosotros y nos esforzamos, pero es importante cómo se es realmente porque se muestra lo que enamora”, para así evitar malentendidos o descontentos.



El autocuidado es la prioridad

El autocuidado es fundamental, no sólo porque estamos con nuestra pareja, sino también esa relación con nosotros. Para Moreno, la evaluación de la relación propia con el sí mismo es definitiva al entablar las relaciones con otros.

También, la atención del cuerpo y el aseo son relevantes, especialmente porque “la pandemia también nos dejó más relajados. Es importante ser prácticos, pero sin dejar de lado el autocuidado”.

Así mismo, los hobbies y aficiones son inherentes a la personalidad y juegan un papel clave en la salud. Sin embargo, "debo estimar que tanto esto desplaza las necesidades de mi pareja y cómo puede conciliarse", comenta Moreno.

Estar al pendiente desde el primer momento puede ayudar a evitar malos ratos y poner atención en los detalles, más allá de lo físico o lo sexual, permitirá saber con quién se comparte. La psicóloga es enfática al declarar que, “si ves alarmas tempranas, corre. Por más de que te guste la persona, huye”.



Aprender a dialogar y escuchar

Parte fundamental del éxito de las relaciones se basa en la comunicación asertiva entre las partes involucradas, no solo con relación a lo que nos gusta, sino también, desde el respeto, manifestar aquello que no agrada del otro.

Así mismo, se debe estar abierto a escuchar tanto lo positivo como lo negativo. “No es 'así me conociste y así me quedo'. Por el contrario, hay situaciones y actitudes que sobresalen solamente en la convivencia”, resalta la experta.



Colombia parece ser un país que cree en el amor. La Superintendencia de Notariado y Registro expuso que en 2022 se tuvieron más de 150.000 uniones maritales, un incremento del 7,82% en comparación al 2021, cuandose realizaron 140.244 matrimonios. Esto significó 560 bodas diarias.

Sin embargo, también se evidenció un ligero aumento en los divorcios, que incrementaron 1,35%, sin embargo, esta cifra es difusa, debido a que no todas las separaciones quedan registradas notarialmente.

En su discurso, Moreno reflexiona frente al amor, que, para ella, a fin de cuentas “es una revisión conjunta”, ya que “amor sin compromiso no es amor”.