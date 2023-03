Presidente de la generalidad de Cataluña habló de presencia de asesores catalanes en gobierno Petro

El presidente de la generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, habló de la polémica presencia de asesores catalanes en el gobierno de Gustavo Petro. Lo hizo en su visita a Colombia, la primera escala de una gira por cuatro países en un momento que considera "propicio" para fortalecer los lazos con Latinoamérica.



Gustavo Petro ha sido cercano a la causa independentista catalana y a sus protagonistas. Ahora que es jefe de Estado, ¿qué esperan ustedes de él?

Pere Aragonès: Nosotros lo que esperamos de cualquier gobierno exterior es que puedan comprender el proceso de diálogo y de negociación que estamos llevando a cabo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. El conflicto político que existe, de unas características obviamente muy diferentes a otros conflictos también de la situación que ha sufrido Colombia durante muchos, está ahora en un proceso de diálogo, estamos intentando llegar a acuerdos, hemos llegado algunos acuerdos, aún hay una distancia muy importante en cuestiones de fondo, el gobierno de Cataluña defiende la independencia de Cataluña, el gobierno de España lo rechaza, pero estamos comprometidos en dialogar e intentar encontrar una solución y, por otro lado, poder explicar que en Cataluña se está llevando a cabo este proceso de diálogo, es muy positivo y por lo tanto si los gobiernos de otros países tienen la oportunidad de dejarnos explicar esta situación, para nosotros es un honor poderlo hacer.

¿Esperan que el gobierno de Petro respalde la causa independentista?

Pere Aragonès: Nosotros lo que esperamos del gobierno de Colombia es que nos estimule a seguir en este proceso de negociación; finalmente, la decisión sobre el futuro de Cataluña, si es un estado independiente o no, dependerá de los catalanes y en el momento en que se tome una decisión reconocida por las partes, pues será el momento de pedir el reconocimiento internacional, si al caso es que finalmente la ciudadanía de Cataluña, en un referéndum acordado con el gobierno de España, pues dice sí a la independencia. En ese momento será la solicitud de reconocimiento internacional. Ahora estamos en otra fase, que es una fase de diálogo, intentar encontrar soluciones y la propuesta de mi gobierno es un referéndum, acordado, reconocido por las partes, pero aún estamos en el inicio de este diálogo.

Pero el presidente del gobierno español ha dado un no rotundo, ha dicho hace solo unas semanas que el referendo no cabe dentro de la Constitución.

Pere Aragonès: Hay una posición por parte del gobierno español, pero hay también una posición muy clara también por parte del gobierno de Cataluña, y todas las negociaciones comienzan con un no, todas las negociaciones y los procesos de diálogo empiezan cuando las dos partes expresan sus profundas discrepancias. Pero si hay la voluntad de hablar es positivo y es mejor gestionar estas diferencias mediante el diálogo y la negociación, que no mediante la represión, el conflicto. Creemos que lo importante es que se ha iniciado es proceso de diálogo y vamos a fortalecerlo.

¿Qué esperan de las relaciones entre Cataluña y Colombia?

Pere Aragonès: La voluntad sobre todo de continuar estas relaciones, como he dicho con anterioridad, crearemos una delegación institucional del gobierno de Cataluña en Bogotá; por lo tanto, a partir de aquí será el momento, no de tener reuniones puntuales, sino una relación mucho más permanente con un representante permanente de Cataluña en Bogotá.



En Colombia causa incomodidad y preocupación la presencia de al menos tres asesores catalanes en el gobierno de Petro, entre ellos el señor Xavier Vendrell, a quien usted conoce.

Pere Aragonès: Conozco a alguno de ellos porque hemos compartido militancia política y alguno de ellos ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña.

En el Parlamento de Cataluña hay una diputada colombiana que está presente y participando plenamente, y con la cual tenemos relación, no forma parte del grupo de gobierno, pero es muy activa. También hay presencia de colombianos en ayuntamientos como concejales, y por lo tanto si esto se produce en un sentido también es normal que se produzca en otro, no tengo nada que decir y en todo caso, todos los colombianos que quieran implicarse en la política catalana van a ser bienvenidos.

¿Ha tenido alguna relación su visita con esa presencia de asesores en el gobierno?

Pere Aragonès: Todo ayuda, pero fundamentalmente la relación es institucional entre los dos gobiernos y en el caso de las reuniones que hemos realizado con el gobierno y con la Cámara de Representantes se han gestionado directamente desde la Generalitat de Cataluña y por lo tanto nuestro interlocutor es el gobierno, no tenemos nada que decir sobre cuestiones de política interna de Colombia.