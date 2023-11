Prevenga ataques de perros agresivos con estos cinco consejos

Los perros pueden parecer tiernos y al mismo tiempo convertirse en compañeros excepcionales para sus dueños. Sin embargo, algunos de estos perros pueden ser muy protectores y reaccionar de manera agresiva ante situaciones desconocidas. Por lo tanto, es fundamental respetar el espacio de cada animal, especialmente cuando se enfrenta a nuevas experiencias, personas u otros animales.



Es por eso que existen algunas sugerencias que pueden funcionar para que usted se cuide de posibles ataques de perros, especialmente si se encuentra en una situación de apuros con algún perro agresivo o que se considere como caninos potencialmente peligrosos.

Permanezca inmóvil

Si usted no está seguro de si el perro se lanzará hacia usted o no, una buena estrategia es mantenerse completamente inmóvil. De esta manera, el animal no se sentirá amenazado y es menos probable que actúe por instinto agresivo. Mantener la calma es esencial, ya que es probable que el perro se acerque a usted para jugar, incluso si le parece enérgico. Recuerde que si entra en pánico y mueve los brazos o las piernas de manera caótica, el perro puede asustarse y sentirse amenazado, lo que podría provocar una reacción agresiva.

Evite el contacto visual

Para muchos animales, ser mirados fijamente por otra especie, incluso de su propia especie, puede interpretarse como un desafío. Evitar el contacto visual con el perro es importante, ya que mirar fijamente al animal podría hacerle pensar que lo está desafiando o que tiene intenciones de atacar. Aunque pueda resultar difícil para las personas que tienen miedo a los perros, es fundamental evitar mantener la mirada constante en el perro, ya que esto lo hará sentir menos amenazado.

No corra

Correr delante de un perro, ya sea porque quiera jugar o atacar, generalmente estimulará su instinto cazador y tenderá a perseguirlo. A los perros les encanta correr, especialmente si pasan mucho tiempo en interiores, por lo que si empieza a correr, el perro puede interpretarlo como un juego.

Publicidad

Adopte la posición de "la croqueta"

Si se encuentra en el suelo o ha caído, la mejor manera de protegerse es colocarse boca abajo con las rodillas flexionadas y las manos sobre el cuello y tratar de rodar para escapar del perro.

Distraiga al perro con otro objeto

Si tiene algo a su alcance, puede arrojarlo para dirigir la atención del perro hacia ese objeto y alejarlo de usted. Si el objeto es algo que el perro pueda masticar, será aún mejor, ya que le proporcionará entretenimiento mientras usted busca un lugar seguro para resguardarse.



De la misma forma proporcionamos algunos consejos que funcionan para controlar y trabajar la agresividad en su perro en caso de que cometa estas actitudes frente a más personas.