Puede dar positivo en prueba de alcoholemia por culpa de estos alimentos: pilas

Si usted es un conductor responsable, seguramente tiene claro que no debe beber licor antes de manejar, pues puede poner en riesgo su vida y la de los demás. Sin embargo, lo que quizás no sabe es que hay algunos alimentos y productos que podrían hacerle dar positivo en una prueba de alcoholemia, aunque usted no haya tomado ni una gota.



¿Qué es la prueba de alcoholemia?

Según expertos, la prueba de alcoholemia mide la concentración de licor en el aire espirado, que se relaciona con la concentración de este en la sangre.

El artículo 152 de la Ley 769 señala que si la prueba de alcoholemia indica que una persona tiene entre 20 y 39 miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre, "además sanciones, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre seis y doce meses".

Y eso no es todo, hay mayor penalización si la prueba de alcoholemia entrega resultados de etanol más altos que los anteriores.

¿Cuáles son los alimentos que podrían darle positivo en la prueba de alcoholemia?

De acuerdo con expertos, debido a su fermentación estos alimentos tienen cierto grado de alcohol:

1. Postres como tiramisú, pastel de ron o helado de vainilla suelen tener alcohol en su preparación o decoración.

2. Algunas frutas como uvas, manzanas o peras pueden fermentar al madurar o al estar en contacto con el aire. Esta produce alcohol que puede pasar a la sangre al consumirlas. El mismo proceso suele ocurrir con algunos jugos o vinagres.

3. Medicamentos como jarabes para la tos, enjuagues bucales o aerosoles para el asma pueden contener alcohol en su composición o en su envase.

El alcohol puede absorberse por la boca o por los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. Estos productos suelen advertir en su etiqueta que pueden alterar el resultado de la prueba.