Soñar con fantasmas es muy común y puede resultar aterrador o curioso. El significado, como siempre, depende de la situación que esté viviendo la persona y las emociones asociadas a dicha experiencia onírica. Le compartimos algunas interpretaciones.



¿Qué significa soñar con fantasmas?

Miedo o ansiedad

Soñar con fantasmas a menudo está asociado con sentimientos de miedo, ansiedad o preocupación. Sería el reflejo de situaciones en su vida en las que se siente amenazado, inseguro o vulnerable.

Culpa o remordimiento

Los fantasmas en los sueños también representan sentimientos de culpa o remordimiento por acciones pasadas. Pueden simbolizar eventos o decisiones de su pasado que lo siguen atormentando.



Recuerdos no resueltos

Los fantasmas en los sueños representarían asuntos no resueltos o relaciones del pasado que todavía lo están afectando emocionalmente. Es decir, recordatorios de personas o situaciones que no ha podido superado.

Soñar con fantasmas David Wall/Getty Images

Cambios y transiciones

A veces, los fantasmas en los sueños simbolizan cambios importantes o transiciones en su vida. Se trataría del final de una etapa y el comienzo de algo nuevo, similar a cómo estos seres se asocian con la muerte y el más allá.

Necesidad de introspección

Soñar con fantasmas pueden ser una señal de que necesita confrontar sus propios miedos o enfrentar aspectos ocultos de usted mismo.