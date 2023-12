Recetas para combatir el guayabo: con estos alimentos puede sobrevivir al malestar

Por las emociones que vive mientras está de fiesta su cuerpo omite otras sensaciones. El dolor de espalda o rodillas desaparece, trasnochar no cuesta y el consumo de alcohol se normaliza. El problema de esto es que al día siguiente aparece el famoso guayabo, como se le dice en Colombia a la resaca.



Le puede interesar: Guayabo: estas son las bebidas alcohólicas que más lo producen

El guayabo se produce principalmente por la deshidratación. El alcohol actúa como un diurético, haciendo que vaya más al baño y así se pierden cantidades de agua esenciales para el cuerpo. En este proceso también influyen otros factores como el tipo de alcohol y las cantidades que consumió y cómo el organismo de cada persona lo recibe.

Por esa razón, no todas las resacas son iguales. Entre los síntomas que se experimentan están el dolor de cabeza, las náuseas, fatiga, sensación de debilidad, mareos, irritabilidad, entre otras. A veces todos estos efectos se viven al tiempo, otras solo algunos. Lo cierto es que el guayabo no es una sensación agradable, pero no se preocupe, porque hay algunas recetas y platos que le ayudarán a superarlo.

Alimentos para tratar el guayabo

Entre los alimentos más recomendados para combatir la resaca se encuentran:



Plátanos : Los plátanos son ricos en potasio, un mineral que ayuda a reponer los electrolitos perdidos por el alcohol.

: Los plátanos son ricos en potasio, un mineral que ayuda a reponer los electrolitos perdidos por el alcohol. Huevos : Los huevos son ricos en proteínas y aminoácidos, que ayudan a reparar los tejidos dañados por el alcohol.

: Los huevos son ricos en proteínas y aminoácidos, que ayudan a reparar los tejidos dañados por el alcohol. Aguacate : El aguacate es rico en grasas saludables, que ayudan a absorber los nutrientes y a proteger el estómago.

: El aguacate es rico en grasas saludables, que ayudan a absorber los nutrientes y a proteger el estómago. Pepino : El pepino es rico en agua y electrolitos, que ayudan a hidratar el cuerpo.

: El pepino es rico en agua y electrolitos, que ayudan a hidratar el cuerpo. Jugos de frutas: Los jugos de frutas son una buena fuente de vitaminas y minerales, que ayudan a reponer las reservas del cuerpo.

Recetas para tratar el guayabo

Huevos revueltos con aguacate

Los huevos son una excelente fuente de proteínas y vitamina B12, que ayudan a reponer los nutrientes que se pierden durante la resaca. El aguacate es una fuente de grasas saludables que ayudan a reducir la inflamación.



Imagen representativa Pixabay

Ingredientes:



2 huevos

1/2 aguacate

1 cucharadita de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Bata los huevos en un bol. Corte el aguacate en trozos pequeños. Caliente el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Vierta los huevos en la sartén y cocina durante 2-3 minutos, o hasta que estén cuajados. Añada el aguacate, la sal y la pimienta al gusto. Sirva inmediatamente.

Avena con plátano y frutos secos

La avena es una fuente de carbohidratos complejos que ayudan a aportar energía al cuerpo. El plátano es una fuente de potasio, que ayuda a reducir la deshidratación. Los frutos secos son una fuente de grasas saludables y proteínas.

Avena Unsplash

Publicidad

Ingredientes:



1/2 taza de avena

1 taza de leche o agua

1 plátano maduro

1/4 taza de frutos secos (almendras, nueces, etc.)

Miel o azúcar al gusto

Preparación:



Ponga la avena en un cazo con la leche o el agua. Lleve a ebullición y luego reduzca el fuego a medio. Cocine durante 5 o 7 minutos, o hasta que la avena esté blanda. Añada el plátano, los frutos secos, la miel o el azúcar al gusto. Sirva inmediatamente.

Le puede interesar: No sufra de guayabo: conozca por qué se presentan estos síntomas y combátalos

Sopa de tomate

El tomate es una fuente de vitamina C, que ayuda a combatir los radicales libres que se producen durante la resaca. La sopa es una opción ligera y fácil de digerir.

Sopa de Tomate Unsplash

Ingredientes:



1 lata de tomates triturados

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1/2 cucharadita de orégano seco

1/4 cucharadita de sal

Pimienta negra al gusto

Preparación:

Publicidad

Caliente un poco de aceite de oliva en una olla a fuego medio. Añada la cebolla y el ajo y cocina durante 5 minutos, o hasta que estén blandos. Añada los tomates triturados, el orégano, la sal y la pimienta negra al gusto. Lleve a ebullición y luego reduce el fuego a bajo. Cocine durante 15-20 minutos, o hasta que la sopa esté espesa. Sirva caliente.

Sopa de pollo

La sopa de pollo es una comida reconfortante que ayuda a hidratar el cuerpo. También es rica en proteínas y nutrientes que pueden ayudarle a sentirse mejor.

Sopa de pollo Pexels

Ingredientes:



1 pechuga de pollo

1 cebolla

2 zanahorias

2 tallos de apio

1 litro de caldo de pollo

Preparación: