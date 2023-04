‘Rena siendo’, libro de Diva Jessurum con el que se abrió al mundo para tener una vida con propósito

La periodista de Noticias Caracol Diva Jessurum lanzó su cuarto libro y está disponible en la más reciente edición de la Feria Internacional de Libro de Bogotá. Habla de su lucha, sus reflexiones tras un diagnóstico médico que sacudió su vida y mostró que es una mujer llena de fe, de amor propio y resiliencia.

”Bueno, yo todos los días muero y vuelvo a nacer al otro día, así que ‘Rena siendo’ es un libro que nos invita a todos los días a levantarnos y a empezar de cero. Este es mi renacer renacer en mi cuarto libro que estoy presentando con todo el amor del mundo a Colombia para aprender a tener una vida con un propósito”, declaró Diva Jessurum.

Padeció de un cáncer de seno, pero logró superarlo. Desde entonces, ha sido un testimonio para motivar a las personas que están enfrentando alguna adversidad.

“Lo que pasa es que esto no es de ahora, esto no es por el cáncer, yo soy así y eso forma parte de mi esencia fundamental. Cuando el médico me dijo tienes cáncer, pero no tengas miedo y yo dije, no voy a tener miedo, que el cáncer me tenga miedo a mí porque lo voy a combatir y voy a luchar y voy a salir adelante. Entonces, es algo que forma parte de mi condición y de mi esencia. Muchas personas me preguntan 'Diva, ¿cómo hago, estoy atravesando por un cáncer, tengo tal enfermedad, tengo tal problema?, y yo lo que hice fue sentarme a darle unas herramientas a las personas para que tengan con qué enfrentar diferentes situaciones de la vida”, agregó la periodista de Noticias Caracol.

Recientemente lanzó su nuevo libro ‘Rena siendo’, que está disponible en la Feria del libro de Bogotá.

“Estaré en la Feria del Libro este 30 de abril, a las 12 en punto del día, presentándoles mi cuarto libro, mi cuarto hijo, escrito con todo el amor de ustedes renacer una vida con un propósito”, agregó Diva Jessurum,

Cabe recordar que la Feria del Libro 2023 irá hasta el próximo lunes,15 de mayo.

