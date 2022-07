Reviva el Reto Oster Sabores de Colombia 2022

El Reto Oster Sabores de Colombia escogió a sus semifinalistas, que podrán ganar hasta 35 millones de pesos con sus recetas tradicionales provenientes desde Santander de Quilichao, Jamundí, Tuluá, Cartago y Bogotá, esta última ciudad con dos preparaciones. Desde ya los colombianos podrán votar por su favorito a través de la app Oster, ahí conocerán sus historias y su voto representará el 20%. Vea aquí la final en vivo.

¿A qué sabe Colombia? Un país tan diverso, con tantos pisos térmicos, ingredientes y tradiciones culturales tiene una increíble variedad de preparaciones que, por generaciones, y cargadas de amor, nos recuerdan estas tradiciones. No hay más que pensar en los diferentes tipos de empanada, tamal o arepa que encontramos en nuestras calles. Esa es la respuesta que Oster quiere encontrar mediante el Reto Oster Sabores de Colombia, que busca destacar las respuestas de nuestra tradición culinaria autóctona de seis semifinalistas, y premiarlos con una bolsa total de 90 millones de pesos.

Publicidad

Los seis elegidos

Más de un centenar de colombianos desde diferentes rincones del país, inspirados por las tradiciones y recuerdos que le traían los fogones de sus hogares, presentaron sus recetas por medio de videos en Instagram y WhatsApp. Luego de un proceso de selección con el apoyo del SENA, estos son los elegidos:

Tapado de viudo de capaz. Preparó: Luis Felipe Viveros Lasso (Santander de Quilichao, Cauca)

Este joven caucano lleva cocinando desde los 12 años con la ayuda de sus padres, y su primera receta fue el tapado de viudo de capaz, una versión particular de una de las preparaciones más tradicionales de pescado del interior del país, una tradición familiar de los domingos en su casa. “Mi padre siempre me inculcó que tenía que hacer las cosas lo más correctamente posible, muy organizado, y me decía que todas las cosas eran con armonía y mucha dedicación”, dice Luis Felipe.

https://www.instagram.com/p/Cewi4S1DDTH/



Sopa de pescado. Preparó: Diana María Bonilla Segura (Bogotá)

Para esta mujer cartagenera, una buena sopa con bagre, plátano, yuca, papa y cilantro es la combinación perfecta de los sabores de su tierra natal y del altiplano cundiboyacense donde se ha desarrollado profesionalmente. “A menudo extraño la comida de mi casa allá, en especial, los almuerzos de domingo que solían ser con sopas contundentes, así como esta”, asegura, aunque la olla Multicooker de Oster ayuda a acortar esta distancia.

https://www.instagram.com/p/CewtoKnul_A/



Sándwich colombiano de trucha. Preparó: Alejandra Arboleda (Bogotá)

“La cocina es mi pasión, es entregar una parte de mí en un plato”, afirma esta joven emprendedora que hace el pan a la medida, junto con una salsa de tomate de árbol que acompaña la preparación de la trucha y da una combinación de sabores especial. También está inspirado en su hija Luciana, que tiene sensibilidad a ingredientes como el huevo y el gluten: esto ha hecho que algunos de sus platos, como los panes con guascas, tengan ingredientes diferentes que, además de ser saludables, le dan un sabor único que recuerda a su niñez, ayudando a su abuela a preparar los clásicos ajiacos.

https://www.instagram.com/p/Cewla8Qs4k4/



Langostinos con crema de chontaduro y arroz de coco. Preparó: Jonathan del Campo Manzano (Tuluá, Valle)

La inspiración de este joven vallecaucano va más allá de una simple alusión a su tierra. Por ejemplo, el chontaduro remite a sus tiempos de escuela. “Resaltar el chontaduro significa apoyar la economía de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes de nuestro Pacífico colombiano”, asegura Jonathan, que combina el exquisito sabor de los langostinos apanados y preparados con una freidora de aire Oster con salsa de esta fruta exótica y un clásico arroz con coco.

https://www.instagram.com/p/CewtASxu9IU/



La cuna del talento: chuleta valluna. Preparó: Mateo Jiménez López (Cartago, Valle)

“Este sabor me recuerda a fechas especiales, comer chuleta valluna era todo un evento”, asegura este cartagüeño que se la juega con una preparación de cerdo marinado en ajo y crema de coco, apanado con galletas y preparado en la freidora de aire. Otra combinación, esta vez con chontaduro, y un chuyaco de naranja que remonta sus orígenes a los tiempos de la colonia, completan este homenaje a la historia gastronómica de la villa de Cartago y el Valle del Cauca.

https://www.instagram.com/p/Cewkd1VAO-u/



Atollado de pato. Preparó: Nataly Ibargüen Carbonero (Jamundí, Valle)

Este plato remite a la historia de miles de afrocolombianos que poblaron el valle del río Cauca y cazaban patos y gansos migratorios a las orillas de sus ríos. Así, se mezcla en este plato un animal norteamericano con hierbas autóctonas como el oreganón y el pipilongo. “Debemos a nuestras mayoras el conocimiento tradicional de la cocina, los fritos, los sabores y la textura de nuestra alimentación”, dice esta joven que ha aprovechado esta tradición haciendo parte de festivales como el reconocido Petronio Álvarez de Cali.

https://www.instagram.com/p/CewtLXVsaIC/

El ganador se llevará el premio mayor de 35 millones de pesos como premio por su receta. Para los demás participantes también hay una bolsa que suma en total $90 millones.

¿Cómo puedo elegir los sabores de Colombia?

El 20% de la calificación del Reto Oster Sabores de Colombia vendrá del público. Los colombianos podrán votar a partir de ahora a través de la App Oster, en la cual se encuentran las historias de los seis semifinalistas. Además, habrá un equipo de expertos que decidirá el 80% restante, los cuales buscarán la mejor receta. Los jurados evaluarán la originalidad del video, la destreza de la preparación, uso de ingredientes autóctonos y la historia de vida que acompaña a la receta, entre otros.

El ganador será elegido este sábado, 16 de julio, en un evento en vivo, en la ciudad de Cali. Los colombianos podrán ver vía streaming cómo se preparan los seis platos y conocerán las historias de amor detrás de cada receta.

Publicidad

El grupo de jurados está compuesto por el dúo musical Siam, conformado por la pareja de esposos Carlos Montaño y Carolina Núñez, quienes ya tienen experiencia en este tipo de concursos tras haber sido ganadores del Factor X. Se suma a ellos el médico Juan Carlos Santacruz, director de la Fundación Colombiana del Corazón, y un representante de la mesa sectorial de Gastronomía del SENA.

En 2021, Nercy Viviana Hurtado se llevó el gran premio del Reto Oster Sabores de Colombia con su receta de “Sancocho de Pata, del Patía para el Mundo”. La chef de Palmira (Valle) ganó $30 millones con el plato que rescata las tradiciones gastronómicas de su región y que se ve representada en el restaurante Paprika & Friends, que opera junto con sus hermanos.

Publicidad

“Gracias a Oster tuve la oportunidad de continuar cumpliendo mis sueños de promover y resaltar la gastronomía de mi tierra, no sólo a través de mi negocio, sino también seguir enalteciendo nuestra gastronomía tan rica y tan diversa llevando el mensaje de la importancia de sentirnos orgullosos de nuestra cocina”, dijo la ganadora.