RIP Twitter: usuarios inundaron las redes sociales con memes criticando a Elon Musk

Los usuarios de internet inundaron las redes sociales este sábado con memes después de que Elon Musk, propietario de Twitter , anunciara que la red social sufrirá cambios radicales en su manera de consumir información, lo que terminó en la creación de la tendencia #RIPTwitter.



La nueva actualización de la plataforma consistirá en que las cuentas verificadas podrán leer un máximo de "6.000 posts (tuits) al día", mientras que las no verificadas solo podrán leer 600, y las "nuevas cuentas no verificadas" menos aún, 300, aunque luego dijo Musk que sería 10.000, 1.000 y 500, respectivamente.

Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Esto no cayó bien entre los usuarios de la red social, quienes no desaprovecharon la oportunidad para comunicarle su opinión frente a las transformaciones del alcance de las publicaciones mediante memes creativos. Aquí algunos de ellos:

El anuncio no especifica si ese recuento diario de tuits se aplica al seleccionar publicaciones concretas o abarca todas las publicaciones que aparecen, por ejemplo, al descender por la cronología de la pantalla principal, consultar hilos o revisar respuestas de tuits.

Este mismo sábado, un par de horas antes de que Musk revelara esos límites, miles de usuarios reportaron problemas para acceder a la red social en la página de seguimiento de Downdetector, y parecían continuar, aunque en menor medida, tras el anuncio.

"¿Qué carajo es esto? Nunca he visto una aplicación diseñada para sacarte de ella. Las aplicaciones de redes sociales están diseñadas para mantenerlo conectado el mayor tiempo posible. Adiós Twitter. #RIPTwitter", comentó un usuario.

El anuncio enojó a muchos, llegando a expresar que "básicamente, lo que el tweet de Elon está diciendo aquí es que si no pagas los 8 dólares al mes por la marca de verificación azul de Twitter, entonces tu experiencia diaria en Twitter será corta, y si no me pagas los 8 dólares al mes entonces realmente no te quiero en mi plataforma".

"Una plataforma que ha sido tan poderosa para obtener información de última hora sobre los acontecimientos mundiales, que inició movimientos y ha sido una gran voz para tantos, está en su estertor de muerte de la libertad de expresión al pagar por una voz Elon Musk ha destruido Twitter", agregó otro de los cibernautas, quien destaca el papel que ha tenido la red social en la libertad de expresión y la inmediatez en la difusión de contenidos.

