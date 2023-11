¿Se podría acabar el oxígeno en el planeta Tierra?

En el vasto escenario del universo, el oxígeno, ese sustento vital que permite la existencia, se encuentra en el centro de una revelación inquietante según un reciente estudio publicado en Nature Geoscience. Este elemento esencial, clave para la vida en la Tierra, podría estar enfrentando una amenaza seria que nos transporta hacia un escenario reminiscente de épocas pasadas.

En las páginas de Nature Geoscience, un equipo de científicos ha presentado hallazgos intrigantes que sugieren la posibilidad que la Tierra, en algún momento futuro, retroceda en el tiempo, retornando a un estado anterior al Gran Evento de Oxidación que ocurrió hace unos 2.4 mil millones de años. Este evento marcó una transición fundamental en la historia de la Tierra, dando inicio a condiciones atmosféricas ricas en oxígeno que han sido cruciales para el desarrollo y mantenimiento de la vida tal como la conocemos.

Este posible descenso en los niveles de oxígeno plantea un escenario inquietante que, de materializarse, facilitaría la proliferación de metano en la atmósfera, desencadenando una serie de eventos con consecuencias potencialmente catastróficas. La amenaza de asfixia global se cierne como una sombra sobre la diversidad biológica de nuestro planeta, recordándonos la fragilidad de las condiciones que permiten la vida tal como la conocemos.

Esto dice el estudio publicado en 2021,

"La atmósfera moderna de la Tierra está altamente oxigenada y es una señal detectable de forma remota de su biosfera superficial. Sin embargo, la vida útil de las biosignaturas basadas en oxígeno en la atmósfera terrestre sigue siendo incierta, especialmente para el futuro lejano. Aquí utilizamos un modelo combinado de biogeoquímica y clima para examinar el probable lapso de tiempo de condiciones atmosféricas ricas en oxígeno en la Tierra. Utilizando un enfoque estocástico, encontramos que la esperanza de vida media futura de la atmósfera terrestre, con niveles de oxígeno superiores al 1% del nivel atmosférico actual, es de 1.08 ± 0.14 mil millones de años (1σ). El modelo proyecta que una desoxigenación de la atmósfera, con una caída brusca de O2 atmosférico a niveles reminiscentes de la Tierra Arcaica, probablemente se desencadenará antes del inicio de condiciones de invernadero húmedo en el sistema climático de la Tierra y antes de la pérdida extensa de agua superficial de la atmósfera. Encontramos que la futura desoxigenación es una consecuencia inevitable del aumento de los flujos solares, mientras que su tiempo preciso está modulado por el flujo de intercambio de poder reductor entre el manto y el sistema océano-atmósfera-corteza. Nuestros resultados sugieren que el ciclo carbonato-silicato planetario tenderá a llevar a biosferas limitadas terminalmente por CO2 y a una desoxigenación atmosférica rápida, enfatizando la necesidad de biosignaturas atmosféricas robustas aplicables a atmósferas exoplanetarias débilmente oxigenadas y anóxicas, y destacando la importancia potencial de la bruma orgánica atmosférica durante las etapas terminales de la habitabilidad planetaria"

Aunque las predicciones pueden suscitar inquietud, es esencial destacar que estas proyecciones no prevén un descenso abrupto en los niveles de oxígeno en el corto plazo. Se estima que este cambio dramático no ocurrirá antes de mil millones de años. No obstante, la necesidad de abordar este desafío potencial de manera proactiva no debe subestimarse. La supervivencia a largo plazo de la vida en la Tierra podría depender de las decisiones y acciones que tomemos en el presente.

A pesar de este sombrío panorama, es alentador observar cómo la humanidad mira hacia el futuro. Agencias espaciales como la NASA ya están explorando la posibilidad de construir colonias en la Luna y enviar humanos a Marte para estancias prolongadas. Incluso en ausencia de oxígeno, la resiliencia de la vida se vislumbra en la capacidad de formas microbianas para persistir en nuevos entornos.

La teoría de una disminución extrema en los niveles de oxígeno plantea desafíos significativos, pero es crucial recordar que las posibles repercusiones están a una escala de tiempo que supera nuestra comprensión actual. A medida que la humanidad avanza en la exploración espacial y la búsqueda de nuevos horizontes, enfrentaremos desafíos sin precedentes. La disminución del oxígeno es solo uno de ellos, y la preparación para salvaguardar el futuro, incluso a años-luz de distancia, se vuelve imperativa en nuestra búsqueda continua por comprender y preservar el delicado equilibrio que sustenta la vida en nuestro hogar cósmico.