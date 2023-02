¿Se siente obligada a usar brasier? Esto dicen las mujeres al respecto

En una encuesta realizada por Caracol Ahora, muchas mujeres manifestaron su incomodidad frente al uso del brasier y confesaron las razones para usarlo, que van desde la imposición social hasta una creencia basada en mitos. A propósito de esto, la médica Andrea Sofía Rivera y la fundadora de la Corporación Amiga Mujer, Claudia Monsalve, hablaron al respecto.



Una de las entrevistadas comentó que se sentía obligada a “vivir bajo las reglas de la sociedad”, donde está mal visto que una mujer no use brasier. Sin embargo, en contraparte, otra participante aseguró que no estaba obligada por la sociedad sino por su amor propio, por la costumbre y por la estética. Ambas mujeres coincidieron en que a veces el uso de esta prenda les resultaba incómodo.

De acuerdo con Claudia Monsalve, debe ser la mujer quien tome la decisión frente al uso del brasier, sin que esta se vea permeada por los parámetros exigidos por la sociedad. “En la sociedad actual hay unos mandatos sobre la forma de habitar el cuerpo. Queremos posicionar la idea de que nosotras podamos estar cómodas y que no sea una exigencia sobre nuestros cuerpos”, comenta la fundadora de la Corporación Amiga Mujer.

“La experiencia de quitarse el brasier al llegar a la casa nos hace saber que no es un deseo, que no es que nosotras digamos que queremos usar un brasier”, comenta Monsalve. Asimismo, plantea que hay una problemática en la sociedad en la que “se sigue dando la licencia a los hombres de acosar la mujer por la forma de habitar su cuerpo”, y es por eso que muchas mujeres no se atreven a dejar de usar esta prenda.

Según la costumbre, el uso de brasier comienza a temprana edad, cuando empiezan a crecer los senos y se hacen notables en la niñez o adolescencia. En cuanto a esto, Monsalve hace un llamado a los padres de familia a darles mensajes a las niñas para que sean dueñas de su cuerpo y que, en caso de recibir comentarios malintencionados, entiendan que “lo que está mal no es su cuerpo que está cambiando, sino una sociedad que ha sexualizado ese cuerpo y, de manera particular, los senos”.



Por otro lado, hay muchos mitos relacionados al uso de esta prenda, como que no usarlos hace que se caiga el busto o que puede provocar cáncer de seno. La médica Andrea Sofía Rivera, coincide en que la decisión de usar el brasier es de carácter personal y desmiente estas teorías, argumentando que “tenemos un colágeno natural que hace que los senos se sostengan”, sin embargo, es normal que con el paso de los años tiendan a caer.



De igual manera, afirma que no hay evidencia científica que diga que usar esta prenda pueda provocar cáncer, pero sí se pueden generar infecciones en la piel dependiendo de los cuidados y la higiene que se tenga, ya que el cuerpo produce bacterias que se pueden propagar con la sudoración en esa zona.

Rivera recomienda a las mujeres que deseen utilizar brasier, que escojan uno que sea de la talla correcta para brindarle soporte en la espalda, y que sea su copa se acomode en el seno para que no genere inflamación, dolor o incomodidad. También invita a dormir sin él, para darle un respiro a la piel, liberar el cuerpo y descansar mejor.