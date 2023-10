Seguridad en las apps de citas: encuentre el amor sin ponerse en peligro

Conocer a alguien, salir para saber más de esa persona y -posiblemente- empezar una relación romántica. Parece que el proceso de encontrar pareja es siempre el mismo y que es así de sencillo como suena, pero no. El primer paso, el de conocer a alguien, puede suceder de diferentes formas, incluyendo usar internet y aplicaciones para conectar con una posible pareja. Sin embargo, es clave mantener la seguridad en las apps de citas para evitar inconvenientes.

¿Usted busca el amor en línea? ¡Genial! Las aplicaciones de citas pueden ser una forma emocionante y muy normal de conocer gente nueva. Según el más reciente estudio publicado por el Centro Nacional de Consultoría, relacionado con percepciones y uso del internet, en Colombia al menos el 47 % de internautas usa o ha usado aplicaciones de citas.

Este puede ser un método efectivo para tener citas casuales o una pareja estable, pero, al igual que en la vida real, hay que tener en consideración ciertas recomendaciones de autocuidado y seguridad.

Siga estas recomendaciones para protegerse en línea:

1. Proteja tu información

Hay que empezar por lo que usted puede controlar. Si bien es importante completar ciertos campos en las apps de citas para poder entregar información que le permita conectar con otros, no entregue información extremadamente personal. Omita proporcionar datos como sus documentos de identidad, ni siquiera el número de identificación. Tampoco proporcione datos financieros o la dirección de su casa, trabajo y rutinas diarias que permitan ubicarlo con facilidad.

2. Verifique los perfiles

Otra acción importante para protegerse es verificar los perfiles de las personas con las que interactúa. Lo mejor es solo empezar vínculos con quienes tienen el perfil verificado, así mismo, usted debería verificar el suyo. Quienes cumplan este paso, tendrán un etiquetado diferente dentro de la plataforma de citas.

3. No le dé pena dudar

Aunque un perfil esté verificado, se recomienda siempre asegurarse de todo lo que le digan. Revise que las fotos sean auténticas y actuales, pues algunas personas pueden usar imágenes engañosas. También contaste lo que le digan con la información del perfil. Asegúrese de que coincida todo lo que le digan y no haya inconsistencias.

4. Tenga citas en lugares públicos

Si después de conversar con una persona siente que debe comprobar si la conexión también se siente presencialmente y quiere tener una cita, asegúrese de que esta sea en un lugar público.

Para la primera cita se recomienda ir a lugares concurridos, como un café o restaurante. Además, es mejor que usted llegue al lugar por su cuenta. Esto para evitar revelar su lugar de residencia desde el primer momento.

Además de aplicar estos consejos, recurre informar a un amigo o familiar sobre los detalles de la cita. Cuéntele dónde se encontrará y con quién. Si desea, también puede compartir su ubicación en tiempo real.

5. Confíe en su instinto

Su intuición es una herramienta poderosa. Si algo lo hace sentir incómodo, no dude en tomar medidas. Recuerde que “no” es no.

Si la incomodidad se debe más a una falta de compatibilidad o siente que la conversación no fluye, no tiene que continuar. Se puede retirar de manera respetuosa. Recuerde que la responsabilidad afectiva también debe ser aplicada con personas con las que no se tiene un vínculo fuerte.

Si la situación pasa de incómoda y usted nota comportamientos inapropiados que terminan en acoso, retírese y utilice las funciones de bloqueo y denuncia de la aplicación.

6. Sea honesto

La comunicación honesta es clave para sostener vínculos fuertes y reales. Desde el inicio, tanto por chat o en una cita, hable de sus expectativas y asegúrese de tener claras las del otro. Así mismo, establezca límites.

Estos consejos pueden ser muy útiles y lo mejor es seguirlos, pero aun así siempre existirá un riesgo. Si usted termina siendo víctima de acoso o de otro tipo de delito, denuncie. No se sienta culpable por usar una aplicación de citas o por atreverse a salir y conocer gente. Algunos casos pueden ser difíciles, pero buque su red de apoyo para hablar y denunciar.

Recuerde que el amor puede encontrarse en línea, pero debe priorizar su seguridad.