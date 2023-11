¿Su joya de oro es real? Identifique la autenticidad con estos trucos

Las joyas de oro son tan hermosas como codiciadas. Su precio no es tan económico, por eso si usted pretende comprar un accesorio de este material, es clave que pueda reconocer su autenticidad.

Algo básico que debe saber es que el oro puro tiene un color amarillo intenso y un brillo característico. Fíjese en la consistencia del color y la luminosidad. Las joyas de oro auténtico mantienen un tono uniforme y un brillo que no se desvanece.

De igual forma, usualmente las joyas de oro tienen marcadas las iniciales "K" o "kt" seguidas de un número. Esto indica los quilates o pureza del oro. Por ejemplo, "18K" significa que la joya es 75 % oro puro.

Esas características dicen mucho sobre una joya de oro, pero cuidado, pues los falsificadores son muy astutos y pueden ofrecerle replicas tan bien hechas que engañan a cualquiera. Por eso, si quiere comprobar la autenticidad de sus prendas, puede realizar unas pruebas sencillas en casa que no requieren de tener elementos profesionales.

Publicidad

A continuación le describimos cada prueba.

Prueba del imán

El oro auténtico no es magnético, por lo que si su joya es atraída por un imán, es probable que contenga metales falsos. Sin embargo, esta prueba no es concluyente, ya que algunos metales no magnéticos pueden imitar esta característica.

Prueba del diente de oro

Frote la joya contra un diente de oro. El oro auténtico dejará una marca dorada. Este método es efectivo, pero úselo con precaución para evitar dañar la joya.



Le puede interesar: Elija correctamente su árbol de navidad

Prueba de la cerámica

Frote la joya en una superficie de cerámica. El oro dejará un rastro dorado, mientras que los materiales falsos dejarán una marca diferente.

Publicidad

Prueba del agua y la comparación de peso

El oro tiene una densidad específica, y esta prueba implica comparar el peso de la joya en el aire y sumergida en agua. La diferencia en los pesos proporciona información sobre la autenticidad del oro.

Prueba de ácido

Una prueba más avanzada implica el uso de ácido de prueba de oro, que reacciona de manera específica según el quilataje del oro. Este método debe ser realizado por un profesional para evitar daños.

Estas pruebas pueden ayudarlo a evitar estafas, pero recuerde que lo mejor siempre será comprar sus joyas de oro en establecimientos de confianza y certificados. Las joyerías reputadas proporcionan certificados de autenticidad, garantizando la calidad y pureza del oro.

Siempre que tenga dudas sobre la autenticidad de su joya de oro, consulte a un joyero profesional. Ellos pueden realizar pruebas más avanzadas, como la prueba de ácido, para confirmar la autenticidad del oro.

Publicidad

Cuide sus joyas correctamente

Para garantizar que su joya de oro conserve su brillo y autenticidad a lo largo del tiempo, siga cuidadosamente las instrucciones de cuidado proporcionadas por el fabricante.

Algunas acciones que puede realizar son: