¿Cuál es el límite de la privacidad en las redes sociales? Ojo con las fotos que sube de sus hijos

Los riesgos podrían ser pertenecer a redes de trata de personas, sexting o cualquier tipo de abuso, tanto físico como emocional.

Un estudio hecho en 10 países reveló que tres de cada cuatro menores de dos años tienen fotos en internet. Nadie puede estar seguro de sobre el destino que puedan tener esas fotografías, aún más si se trata de imágenes privadas.

Son miles las imágenes que, a diario y sin consentimiento, se publican de menores de edad en diferentes circunstancias. Ante esto, reflexiona el psicólogo Óscar Gutiérrez: “Frente a eso se crea una necesidad que no es una necesidad. Si yo tengo unos hijos, ¿cuál es mi necesidad de subir fotos frente a ellos? Fotos donde el niño esté desnudo, en una situación comprometedora, que esté en el baño o se esté bañando. Son cosas que los padres deberían considerar no subir”.

Y es que los menores pueden estar en riesgo sin siquiera salir de su casa, con un clic o un me gusta, basta. Una encuesta de una empresa de software especializada reveló que, a pesar de las preocupaciones, la mayoría de los padres (58%), cree que es su derecho publicar imágenes sin el consentimiento de su hijo.



Tenga en cuenta que se han conocido casos de menores que llevaron a sus padres a tribunales en diferentes países por publicar sus fotos íntimas sin permiso. Esos adultos, en algunos casos, han tenido que pagar multas de hasta 45 mil euros. Pero ¿qué pasa en Colombia?

El experto en Derecho informático del Externado Andrés Contreras responde: “Aquí en Colombia, en el 2012, en una sentencia de tutela, se establecía precisamente que un menor de edad -si bien no fue quien demandó en este caso-, se le garantizó ese derecho a determinar si tenía o no su padre las competencias para crear un perfil de Facebook a su nombre. Finalmente, la corte decide en este caso que se protege la libertad del menor, se protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, a efectos de que el padre, en un término de 48 horas, debía eliminar ese perfil de Facebook”.

Los expertos también alertan sobre otras consecuencias como el ‘bullying’. Según datos del Pew Research Center, el 59% de los adolescentes en Estados Unidos han sido acosados en línea y recomiendan que entre más tarde comience el contacto de un niño con las redes sociales, mucho mejor.