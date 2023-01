¡Cuidado! Cada día se registran un millón de casos de enfermedades de transmisión sexual en el mundo

¿Sabe usted cuales son las infecciones más comunes y los riesgos? ¿Identifica los síntomas de algunas de ellas?

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó sobre una epidemia "silenciosa y peligrosa": cada día se registra un millón de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual curables en el mundo.

Esto es un síntoma de poca educación sobre el tema que está generando un gran impacto en la salud a nivel global.

“Hay un desconocimiento en general de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero hay más desconocimiento en la manera como se adquieren o la manera como se deben prevenir. Muchas de ellas pueden dar síntomas bastante evidentes, pero hay otras que pueden ser silentes”, advierte Elkin Escorcia, ginecólogo de la Fundación Santa Fe.

El resultado es que una de cada 25 personas entre 15 y 49 años en el mundo porta alguna de estas enfermedades, en muchas ocasiones, sin saberlo. Las cifras de 2016 son prácticamente idénticas a las de 2012: 156 millones de nuevos casos de tricomoniasis, 127 de clamidia, 87 de gonorrea y 6,3 de sífilis.

Aunque estas cuatro enfermedades son tratables y curables con medicamentos que existen, están apareciendo resistencias. La primera línea de antibióticos para tratarlas está comenzando a fallar y, en los casos más graves, las bacterias resisten a la segunda y tercera línea. El estudio de la OMS no incluye las infecciones de transmisión sexual incurables como hepatitis B, virus del herpes simple, VIH y virus del papiloma humano.

“Básicamente, los factores de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual son el inicio temprano de las relaciones sexuales, el tener más de un compañero sexual activo en el momento, la promiscuidad, tener un compañero que tiene o ha tenido enfermedades de transmisión sexual, el uso inadecuado de medidas como el preservativo”, señala Elkin Escorcia.

Otras formas de contagio son por ejemplo las transfusiones sanguíneas, el uso de jeringas en personas farmacodependiente y la transmisión de madre a hijo.

Según la OMS, la sífilis, por ejemplo, es una de las principales causas de defunciones de recién nacidos en el mundo. En Colombia las poblaciones más afectadas por las infecciones de transmisión sexual son aquellas entre los 20 y los 30 años y en especial la población masculina.

“La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends) nos deja ver que hay un desconocimiento importante, apenas un 20 máximo un 30 por ciento de las personas reconocen al menos un síntoma sobre las infecciones de transmisión sexual, lo que hace que sea muy fácil la diseminación de las infecciones al no reconocer que está infectado”, comenta Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia.

Todas las enfermedades curables o no, se puede prevenir con una sexualidad responsable. Pero hay medidas para prevenir tipos específicos de enfermedades de transmisión sexual como lo es la vacuna del virus del papiloma humano que previene la condilomatosis o el uso adecuado del preservativo.

“La infección de transmisión sexual más prevalente es por un lado la tricomoniasis y quizás el virus del papiloma humano. Se sabe que el 80% de la población que tiene vida sexual activa tendrá contacto con VPH en algún momento de su vida”, explica Juan Carlos Vargas.

Todas las enfermedades de transmisión sexual están cubiertas por el plan obligatorio de salud, no solamente toda la fase de estudio sino los tratamientos. Los expertos recomiendan hablar sin estigmas y con naturalidad sobre estas infecciones y sus riesgos, hablar en pareja, pero también, educar a los más jóvenes en sexualidad y protección.