Educación en casa, ¿cómo funciona y por qué causa tanta polémica?

El ‘homeschooling’ es una práctica en la que familias deciden no enviar a sus hijos al colegio y asumen ellos, en su mayoría, la formación de los menores.

Aunque no es un método nuevo, sí despierta críticas en algunos sectores.

El pedagogo Julián de Zubiría opina que “no es una buena estrategia y, si se usa, tendría que ser con mucho cuidado. Está prohibida en 28 países del mundo porque les genera (a los niños) mucho temor a nivel emocional, sicológico o afectivo. Los padres deberían preocuparse por ser buenos padres en lugar de sustituirnos a nosotros los docentes”.

Para expertos o educadores tradicionales, el complemento ideal de la educación en casa son las actividades fuera del círculo familiar.

“Tú puedes ser muy pilo, cognitivamente muy inteligente, pero si no tienes habilidades para poder relacionarte en la vida, vas a fracasar”, señala Sandra Herrera, sicóloga vincular.

Y es que la ley en Colombia no habla de la educación en casa como una opción ni para permitirla ni para prohibirla, por lo que tampoco está penalizada o es considerada ilegal.

Sin embargo, expertos recomiendan asesorarse, profundizar y analizar las diferentes opciones para los menores antes de tomar una decisión.