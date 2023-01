Trabajar sin descuidar a sus hijos, un reto en el que la tecnología tiene la clave

En una gran cantidad de hogares, papás y mamás laboran para garantizar una estabilidad económica, pero ¿cómo no descuidar el hogar?

Y es que la inclusión en el mundo laboral, el derecho a la educación y al voto son decisiones que le han dado un vuelco a la manera como las personas asumen el rol de las mujeres en la sociedad y sus diferentes esferas.

“Entonces eso quiere decir que cuando la mujer sale al mundo de la esfera pública, al trabajo productivo, en esa esfera también se espera que ella se responsabilice de algunas acciones internas dentro del hogar como lo son el cuidado, el aseo y la cocina”, manifestó Pamela Leyva, profesora del Instituto de la Familia.

Hombres en Colombia dedican nueve horas a su trabajo remunerado y aproximadamente tres a las labores del hogar.

Mientras que las mujeres trabajan siete horas diarias y le están dedicando a las labores domésticas la misma jornada.

“Vemos ahí un desbalance que puede hacer percibir a la mujer un conflicto entre su vida personal, familiar y su vida laboral”, expresó la docente.

Según la más reciente encuesta de demografía y salud, en el promedio nacional, un 36,4% de los hogares declaran a una mujer como jefe del hogar, un fenómeno que viene creciendo como parte del proceso de transformación de la sociedad.

Pero en Colombia, los hogares tienen un desafío adicional, pues la mayoría necesita tener un doble ingreso económico.

“Si los papás tienen que trabajar fuera de casa, la tecnología puede servir para tener un poco de control sobre lo que se desarrolla en el hogar, el momento en el que llegan los hijos y las actividades que tienen que hacer”, afirmó Juan Camilo Díaz, docente de la Universidad de la Sabana.

Desde hace algunos años, la tecnología le abrió la puerta a nuevas opciones laborales que le permiten mantener un control sobre lo que pasa en casa.

“En el caso en el que ambos padres deben trabajar, afortunadamente, la tecnología, esa revolución industrial, ha permitido que se desarrollen movimientos, corrientes, formas de trabajo que no necesariamente tienen que estar en la empresa sentados cumpliendo un horario, sino que gracias a la tecnología hoy se puede promover muchísimo y facilitar el teletrabajo”, dijo.

Según datos del Ministerio de las TIC, en el país hay cerca de 123 mil teletrabajadores, esto equivale al 0,7 % de la fuerza laboral y, aunque son pocas las empresas que lo implementan, son muchas las ventajas.

“Los estudios que se han hecho sobre este impacto y el aprovechamiento de la tecnología para flexibilidad laboral y teletrabajo han demostrado que el empleado que tiene más tiempo para estar con su familia está más feliz”, aseveró el docente.

Y aunque no todas las familias están preparadas para asumir el teletrabajo, tampoco todas las empresas pueden asumir este reto, pero los expertos sugieren como pilar la comunicación y definir qué es lo primordial en el proyecto familiar.