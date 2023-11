Teresita Gómez, unas de las pianistas más importantes de Colombia, presenta su biografía

Teresita Gómez es considerada una de las pianistas más importantes de Colombia. Una mujer que ha conquistado importantes escenarios a nivel mundial. A sus 80 años presenta la biografía ‘Música toda una vida’, un libro escrito por Beatriz Elena Robledo. La periodista Luz Marina Giraldo entrevistó a esta artista.



L uz Marina Giraldo: ¿Por qué decide escribir este libro?

Teresita Gómez: “Tomé mucho tiempo para pensar en sacar a la luz mi intimidad a través de la pedagogía, de mis alumnos, pensé que mi historia podía inspirar”.

Luz Marina Giraldo: ¿Cómo hoy usted, una mujer de 80 años, ve a esa niña que a escondidas buscaba los pianos en la Escuela de Bellas Artes de Medellín?

Teresita Gómez: “No sé en qué momento dije ‘esto es para mí’, porque, cuando uno es niño, uno juega al piano, como debería serlo el resto de vida”.

Luz Marina Giraldo: ¿Cómo fue ese primer concierto que usted escribió, que le tocó a su papá, allá los dos solos en la noche en Bellas Artes?

Teresita Gómez: “Porque él me abrió el teatro y me dijo: ‘Hoy te voy a abrir el teatro y el piano de cola y hoy vas a dar el primer concierto’. Entonces, yo me senté y ya tenía dos piececitas cuando me dijo eso. Era el ‘Reloj de cucú’ y la 'Marcha del soldadito’. Entonces, yo las toqué, mi papá aplaudió y yo hice la venia”.

Luz Marina Giraldo: ¿Cómo fue ese día que la descubrió la profesora?

Teresita Gómez: “También fue muy fuerte. Tuve a la profesora Martica Agudelo y pegó un grito, de verdad, se asustó. Dijo: 'La negra está tocando piano, Valerio'. Me acuerdo que ella tenía una voz muy aguda y para mí eso fue muy impactante y yo me puse a llorar porque era como que me hubieran encogido. Ahí empezó la gran aventura que sigue todavía”.

En la entrevista con Luz Marina Giraldo, Teresita Gómez abordó cómo fue su llegada a Bogotá, los amores de su vida y desamores, la muerte de su hijo, su regreso a Medellín y su vida como profesora.

Vea la entrevista completa en el video que aparece en este artículo.