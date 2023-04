Una joven con 7.000 novios virtuales se niega a tener una cita en la vida real

Una joven de 25 años, identificada como Nala Ray, asegura tener al menos 7.000 novios en línea con los que interactúa constantemente, pero no se atreve a salir con alguien en la vida real porque, según dice, los hombres se sienten intimidados frente a ella por su apariencia física y su éxito financiero.



La mujer, que se dedica al modelaje, afirma que gana alrededor de 300 mil dólares al mes en la plataforma de OnlyFans, donde interactúa con sus 7.000 novios. En el sitio de contenido exclusivo, Ray sostiene conversaciones en el transcurso del día con las diferentes personas que la siguen.

“Todas las mañanas les envío a mis novios algo alegre y luego algunos de ellos responden y hablamos un poco. Tenemos conversaciones sobre sus vidas, cómo es su día, cómo durmieron, es como una relación completa”, explicó al diario The Mirror.

Nala Ray, oriunda de California, Estados Unidos, afirma sentirse orgullosa de sus relaciones en línea y la conexión que ha logrado con los internautas. A sus 25 años insiste en que los lazos virtuales son más fuertes que los físicos, por lo que se niega a tener citas románticas en la vida real.

Según la joven, cuando intentó establecerse con alguna pareja, en dos oportunidades diferentes, sus relaciones empezaron a desmoronarse debido a que no estaban de acuerdo con su trabajo y porque ella “quería un poco de libertad”, lo que le causaba inseguridad a los hombres con los que salía.

“Tengo dos opciones: o tengo un chico extremadamente regular como mi único novio, que no puede soportar el hecho de que me noten en público o que gano mucho dinero, o salgo con un chico en línea. Elijo lo último”.

Ray, que cuenta con más de 750 mil seguidores en la plataforma de Instagram, comenta que el peso de su fama es algo con lo que sus parejas de la vida real no pueden lidiar, porque es común que cualquiera de sus fans se le acerque a saludarla mientras se encuentra en la calle.

De acuerdo con la mujer, esta situación hace que los hombres se sientan inseguros o celosos a su lado y no es algo con lo que esté dispuesta a lidiar: “Su mente les dice que esa persona ha visto a su novia desnuda y sienten que es injusto. He salido con hombres que también hacen OnlyFans, pero se ponen celosos porque soy mejor en eso y gano 10 veces más dinero que ellos. Entonces, o son demasiado posesivos o demasiado inseguros, y simplemente no puedo lidiar con eso”, declaró en el medio anteriormente mencionado.

Finalmente, Nala Ray agradece tener su propia comunidad de amantes a la que puede recurrir en cualquier momento y de la cual recibe comentarios positivos que le alegran el día. Asimismo, recalca que en su relación con los 7.000 novios muestra únicamente su verdadero ser y no se trata de una producción o algo que ya esté grabado.