Cómo aumentar la señal WIFI - guía práctica por @Laugamer

#AumentarWifi Mejorar velocidad de internet, ampliar el wifi en 2020, consejos para aumentar wifi sin comprar amplificador. Todos hemos pasado por momentos incómodos cuando nuestro Internet está lento, no carga, se cae la señal o incluso no aparece la red. En época de cuarentena las llamadas a los operadores aumentaron considerablemente, y es entendible por el tráfico que le estamos dando actualmente a la red. Muchas de estas llamadas se solucionan ubicando bien el módem, reseteándolo o simplemente desconectándolo por unos segundos. Pero, ¿por qué estas fallas son tan comunes y pueden ocasionarnos no solo molestias en nuestros trabajos, estudios o recreación; sino estrés, frustración o incluso congestionar las líneas telefónicas por causas menores y que podemos prever nosotros mismos en casa? @Laugamer nos cuenta el uso correcto de estos dispositivos, cómo mejorar la señal y datos curiosos sobre el wifi. #MiTransformaciónDigital Suscríbete [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2CHpld2 Síguenos en Google: http://bit.ly/2m5tNMp https://posts.google.com/share/kCZHcr1q Nuestras Redes Sociales: Instagram: https://www.instagram.com/caracoltv Facebook: https://www.facebook.com/CaracolTV Pinterest: https://es.pinterest.com/caracoltv/