¿A qué se refieren las FARC con un Gobierno de transición?

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, "Timochenko", instó este viernes a que los partidarios de la paz en Colombia presenten un candidato único a las presidenciales de 2018, en tanto consideró que el acuerdo de paz tiene "sabor a victoria" para la guerrilla.

"Hemos iniciado un llamamiento a que construyamos una candidatura que recoja todas las aspiraciones de los que quieren la paz y que garantice la continuidad de estos acuerdos", dijo el líder rebelde en una rueda de prensa en Bogotá con corresponsales internacionales, entre ellos AFP.

Sostuvo asimismo que "uno de los requisitos" de la persona que eventualmente se postule, es que "no ofrezca resistencia ni en una parte ni en la otra", en referencia al gobierno y a los simpatizantes y militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).

"Timochenko" se abstuvo de dar nombres tras ser preguntado si un eventual candidato podría ser el jefe negociador del gobierno con la guerrilla, Humberto de la Calle, quien no ha descartado ni confirmado su aspiración presidencial.

"Los sectores que se oponen a la paz ya están haciendo campaña electoral (...) ¿Por qué los que queremos la paz no comenzamos desde ahora a hablar?", señaló.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el jueves en Bogotá un nuevo acuerdo de paz que incluyó proposiciones de la oposición, luego de que el original fuera rechazado en un plebiscito en octubre.

Durante la ceremonia, el jefe rebelde resaltó la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición que abogue por el cumplimiento de lo pactado, luego de casi cuatro años de negociaciones en Cuba.

"Es comenzar a buscarlo (...) para garantizar que la paz salga adelante", indicó el comandante guerrillero.

El máximo líder de las FARC, alzadas en armas contra el Estado tras una sublevación campesina en 1964, consideró que el nuevo pacto tiene "un sabor de victoria" para la guerrilla porque se antepuso al revés electoral de octubre.

"Flexibilizamos posiciones, pero no de principios. Lo grueso, la estructura fundamental del acuerdo se ha mantenido", aseguró.

Algunos "quedaremos en el camino"

No obstante, llamó la atención sobre las recientes muertes de líderes sociales y guerrilleros, ocurridas en el marco del cese al fuego bilateral vigente desde agosto, por lo que pidió el acompañamiento de la comunidad internacional, entre ellos el apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Muchos de pronto quedaremos en el camino (moriremos), lo importante es generar un impulso tal que no se pueda parar e impongamos la salida política" a la conflagración interna, agregó.

Londoño aseguró que tiene consciencia del riesgo de morir desde que hace casi 40 años ingresó a la clandestinidad, pero destacó el profesionalismo del equipo de seguridad que lo custodia actualmente en Bogotá, adonde llegó el lunes desde Cuba, entre ellos agentes estatales.

"Ojalá al final de esto no tengamos (...) que decir (que) la paz en Colombia nos costó equis cantidad de muertos más", aseveró.

Tras la firma del revisado pacto, el acuerdo de paz inicia una carrera de obstáculos que incluye su refrendación por el Congreso y una implementación que puede tardar más de un año si la Corte Constitucional no da vía libre al "fast track" para tramitar de forma expedita las normas.

En el Parlamento, con mayoría oficialista, ya se anunció la oposición del derechista Centro Democrático, partido del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, que considera insuficientes los cambios operados en el pacto definitivo y rechaza que guerrilleros señalados de delitos atroces no paguen penas en prisión y tengan elegibilidad política.

Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo que ha enfrentado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado, con un saldo de 260.000 asesinatos, más de 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.