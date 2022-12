Alias Grannobles, hermano del ‘Mono Jojoy’, está vivo pero enfermo: ‘el Médico’ de las FARC

Mauricio Jaramillo habló sobre bienes millonarios que denunció el fiscal, disidencias y colados.

Jaime Parra, nombre real del conocido en la vida clandestina como alias ‘el Médico’, ingresó a esta guerrilla en los ochenta y pronto escaló posiciones hasta llegar a ser uno de los hombres más cercanos a Manuel Marulanda Vélez.

Desde su mirada, las diferencias y rivalidades que planteó Rodrigo Londoño son naturales en cualquier colectividad política:

“Nosotros continuamos la lucha, llevamos 52 años, muchos llevamos 37, 38, otros 20, otros 15, no importa. seguimos en la lucha hasta el final”, dice.

¿División en FARC? En carta abierta, ‘Timochenko’ reconoce fisuras al... ‘El Médico’ asegura, además, que "las deserciones se pueden contar con los dedos de la mano, pero no es más”. Incluso se anima a decir que algunos volverán a trabajar por su partido.

Sobre los narcotraficantes que se habrían colado en listas de FARC, Parra sostiene que este tema se aclarará en la mesa. Y al mencionarle los millonarios bienes que el fiscal asegura que tienen pide “entreguen por escrito las pruebas”.

También se atrevió a hablar de alias Grannobles, hermano del ‘Mono Jojoy’, del que nadie tiene noticias: “claro que vive, pues deteriorado por su enfermedad, pero él está bien, es un compañero nuestro”.

Sin su uniforme y pensando en posconflicto, Parra reconoce que se cometieron graves errores en hechos como Bojayá y El Nogal. Afirma que deben trabajar en la reparación de las víctimas.

Esta es la radiografía de las FARC vista por un médico, cuyo diagnóstico sobre una enfermedad llamada guerra es que la medicina no puede ser otra que insistir en la paz.

