Anuncian acuerdo con EE. UU. para ir detrás de los dineros de las FARC

Gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmarán el 4 de octubre en Cartagena un acuerdo de cooperación en la recuperación de patrimonios ilícitos de organizaciones criminales, dijo este jueves en Washington el Fiscal General colombiano Néstor Martínez.

En ese día, la fiscalía de Estados Unidos, "el fiscal de Nueva York y el del sur de Florida se reunirán con nuestros fiscales para desarrollar puntos de una agenda bilateral que hemos construido".

De acuerdo con Martínez, el "acuerdo de repartición de activos" a ser firmado en Cartagena "viabiliza la participación de Estados Unidos en la persecución de patrimonios ilícitos".

"Acordamos una agenda bilateral en casos emblemáticos, hemos identificado situaciones donde la corrupción identificada en Colombia tocó territorio en Estados Unidos como lavado de activos", expresó el funcionario.

La cuestión de eventuales patrimonios de propiedad de las FARC, que podrían ser utilizados en la incorporación de sus dirigentes a la actividad política, se convirtió en un tema sensible de las discusiones previas a la firma del acuerdo de paz en Colombia.

Martínez dijo este jueves que "el acuerdo de paz es claro. El acuerdo no legaliza el patrimonio ilegal de las FARC, y por eso he dicho hoy que, como el patrimonio es ilícito y lo seguirá siendo, no se pueden realizar operaciones para darle apariencia de legalidad".

Eso, añadió, implicaría una "modalidad de lavado de activos".

El gobierno colombiano y las FARC alcanzaron el 24 de agosto en La Habana, al fin de cuatro años de negociaciones, un acuerdo general para poner punto final a un conflicto armado que desangró al país durante medio siglo.