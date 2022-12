Ataque informático a Registraduría enciende alarmas a tres días del plebiscito

Piratas informáticos atacaron página de la Registraduría Nacional y generaron preocupación en varios sectores de la sociedad porque el incidente se presenta a tres días de la votación histórica del plebiscito.

Ciudadanos que con su número de cédula buscaban verificar su puesto de votación se llevaron la sorpresa de aparecer como fallecidos o encontraron que el sistema no funcionaba correctamente.

“Cuáles son las medidas que está tomando la Registraduría para que no nos vaya a pasar que el 2 de octubre vayamos a tener información que entra lenta o que va a estar hackeada”, expresó preocupada Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Juan Carlos Galindo, registrador nacional, aseguró que en los últimos 21 días han recibido en promedio 320 mil ataques informáticos, pero que no habían logrado penetrar el sistema

“Tengan tranquilidad porque el proceso está blindado”, añadió el registrador para dar un parte de tranquilidad sobre las elecciones del próximo domingo.