Aunque no comparte acuerdo de La Habana, ELN se compromete a respetar plebiscito

La guerrilla ELN dijo que respetará las zonas en las que se concentrarán las FARC para su desarme y desmovilización, luego de llegar a un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia para terminar un conflicto armado de más de medio siglo.

"Tan pronto supimos dónde y cuáles eran las zonas veredales de concentración para las FARC dimos una orden clara para todas las unidades del ELN en el país: respeto al proceso, prudencia y responsabilidad para con esa realidad", indicó el jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", en una entrevista al noticiero Red+Noticias.

El líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) afirmó que tanto el gobierno como las FARC, la principal y mayor guerrilla de Colombia, pueden estar "tranquilos" sobre la "conducta respetuosa y delicada" que tendrá su organización frente a las 28 zonas de concentración de los rebeldes.

Aunque advirtió que el ELN, alzado en armas desde 1964, tiene presencia "desde hace años" en las áreas donde se ubicarán las FARC, que en el marco de las negociaciones acordaron un cese definitivo y bilateral del fuego y las hostilidades con el Estado.

"No podemos responder por acciones fortuitas por mucha prudencia que tengamos (...) el país debe entender esa realidad", agregó, en referencia a los operativos que realiza el Ejército en su contra.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) empezarán a concentrarse una vez se firme el acuerdo final de paz, lo que según el gobierno sucederá entre el 20 y el 30 de septiembre.

Además, aseguró que "respetarán el derecho al voto de la población" en el plebiscito del 2 de octubre para refrendar lo convenido entre el gobierno de Juan Manuel Santos y ese grupo rebelde. "Nosotros no vamos a impedirlo, no vamos a generar dinámicas diferentes más que respetar y respaldar al pueblo en cualquiera que sean sus decisiones soberanas", señaló.

Sobre el acuerdo entre el Estado y su organización alcanzado en marzo para iniciar negociaciones formales de paz, pero que no se ha instalado porque esa guerrilla persiste en la práctica del secuestro, "Gabino" sostuvo que "es hora" de que se abra la mesa "sin ningún tipo de dilaciones".

Pero "nosotros no aceptamos imposiciones", resaltó el comandante insurgente, en referencia a la exigencia de Santos de que abandonen y liberen a los secuestrados para poder comenzar los diálogos.

También aseveró que "el ELN no cree que se va a romper el proceso de diálogo porque eso sería un absurdo en la política del presidente", aunque señaló que la búsqueda de la paz sobrepasa el mandato de Santos.

Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares, la fuerza pública y grupos del narcotráfico, con un saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.