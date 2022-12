Avances en varios puntos en nuevo acuerdo de paz, anunció Santos

​“El trabajo ha sido muy intenso. La disposición es buena y el ambiente abierto a la búsqueda de entendimientos y acuerdos”, indicó el Mandatario durante su alocución televisada.

Dijo que durante los últimos cinco días se han tratado puntos difíciles, en sesiones de más de 12 horas, pero “con claridad de propósito, y con la buena disposición de las dos partes” para concentrarse en los puntos más complejos de los textos.

En ese orden de ideas, el jefe del Estado aseveró que con respecto a la reforma rural y el desarrollo agrario se han efectuado “ajustes en línea con lo que nos ha llegado de diferentes grupos, en particular para reiterar el respeto a la propiedad privada. Es más, se fortalece el derecho a la propiedad para evitar conflictos futuros por la tierra”.

Sostuvo que para el programa de desarrollo agrario “se va a dar prioridad absoluta a las víctimas, para que como lo he dicho siempre, sus derechos estén en el centro del acuerdo”.

Explicó, además, que en ese mismo punto “se precisó que las inversiones necesarias para su implementación se harán dando prioridad a las zonas más afectadas por el conflicto, de manera progresiva y respetando la regla fiscal”.

Puso de presente que se ha logrado avanzar en otros aspectos del punto agrario, con “aclaraciones importantes sobre el catastro, las zonas de reserva campesina y el modelo de desarrollo rural para que haya garantías para todos”.

Cultivos ilícitos

Al referirse al tema de la lucha en contra de las drogas ilícitas, afirmó el Presidente que “se han logrado cambios que responden a las propuestas recibidas durante este último mes. El objetivo es siempre el mismo: Combatir con toda firmeza el tráfico de drogas y ofrecer alternativas reales de desarrollo legal a las comunidades campesinas involucradas”.

“El Estado no renuncia a la erradicación forzosa cuando sea necesaria”, subrayó.

Informó, asimismo, sobre avances “en los ajustes y cambios al capítulo de apertura democrática y espacios de participación ciudadana. Les recuerdo que este tema tiene que ver con la ampliación de los mecanismos para que ustedes, los colombianos puedan expresar su voz y ser parte de la toma de decisiones que les interesan”.

También indicó que con fundamento en las opciones recogidas en Colombia, se han logrado “aproximaciones y acercamientos con las FARC sobre el muy difícil tema de justicia y reparación de víctimas. En este punto, hay avances en materia de la conformación del tribunal, su tiempo de duración y su articulación con la justicia y los tribunales ordinarios”.

Señaló que aún resta camino por recorrer y temas por resolver, por lo que el equipo negociador “seguirá trabajando sin descanso para terminar con éxito la misión de llegar a un nuevo acuerdo, con los ajustes y las precisiones que recojan el sentir de la gran mayoría de los colombianos”.

“Este nuevo acuerdo, este acuerdo ajustado y fortalecido, nos abrirá la puerta de la paz y la reconciliación”, concluyó el presidente Santos.