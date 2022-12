Camino al plebiscito: dos exguerrilleros del M-19 debaten por el Acuerdo Final

Camino al plebiscito, Última Edición presenta todos los puntos de vista sobre el Acuerdo Final.

Esta vez dos exguerrilleros del M-19, que se desmovilizaron y ahora participan activamente en política, debaten a favor y en contra.

¿Por qué no al plebiscito?

EB: porque se negoció una institución muy importante como la justicia con las FARC. Ha debido concertarse con los 48 millones de colombianos. El hecho de que los victimarios participen en el diseño de la justicia les da demasiadas ventajas.

¿Por qué sí al plebiscito?

AN: porque se van a desarmar más de siete mil guerrilleros de las FARC y va a disminuir el número de víctimas. El fin del conflicto es una bendición para este país. Puede votar sí totalmente seguro de que es lo correcto.

¿Cuáles han sido sus experiencias como exguerrilleros en la política colombiana?

AN: afortunadamente me ha ido bien, he sido 10 veces candidato en 26 años, he ganado siete veces y he perdido las tres veces que he intentado a la Presidencia. Por eso, esos que dicen que esto se va a volver Venezuela y que Timochenko va a ganar las elecciones, no, eso de ganar la Presidencia es dificilísimo en este país.

EB: ha sido una gran oportunidad para trabajar por la democracia, salimos a las elecciones y el pueblo colombiano nos respaldó llevando prácticamente la tercera parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Después fuimos al Senado y al igual que Antonio Navarro he sido elegido alcalde, pero eso es trabajando por el sistema democrático.

¿Qué opinan del número de curules que tendrán las FARC si se refrendan los acuerdos?

AN: a nosotros nos tocó sudarla para conseguir cinco asientos en el Senado y seis en la Cámara que es lo que tiene la Alianza Verde. Es un costo que se puede pagar porque a cambio de eso se desarman siete mil miembros de las FARC. Es una ventaja enorme.

EB: sobre eso no hay ningún problema siempre y cuando los que salgan como candidatos no queden con cuentas pendientes con la justicia.

Vea en el video el debate completo camino al plebiscito.