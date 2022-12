'Carlos Antonio Lozada', negociador de las FARC, condiciona desmovilización

Desde La Habana, el negociador de las FARC Carlos Antonio Lozada pidió seguridad jurídica para esa guerrilla. “Mientras no haya una ley de amnistía, mientras no haya seguridad jurídica para la reincorporación de las FARC, seguramente no va a ser posible que se firme el acuerdo final, por lo tanto tampco habría movilización hacia las zonas veredales”.

"Sin amnistía no hay Acuerdo Final y sin Acuerdo Final no hay traslado a zonas veredales" @Carlozada_FARC pic.twitter.com/cLPrJdxLN8— Diálogos Paz FARC (@FARC_EPaz) 6 de agosto de 2016

Por su parte, el presidente Santos aprovechó la celebración de los 197 del Ejército Nacional para ofrecer seguridad jurídica para militares y policías. Añadió que la negociación tendrá un enfoque pragmático en materia de justicia.