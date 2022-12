Centro Democrático envió carta a Clinton y Trump para criticar proceso de paz

El partido del expresidente de Colombia Álvaro Uribe envió una carta a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, con sus preocupaciones sobre el pacto de paz que sellaron el gobierno colombiano y la guerrilla FARC.

"Hoy tenemos que apelar a ustedes para manifestarles preocupaciones por lo que sucede en Colombia por los denominados acuerdos de La Habana", dice la carta, enviada la víspera y difundida este jueves por el Centro Democrático y por el propio Uribe, en redes sociales.

En la misiva, firmada por el expresidente (2002-2010) y los principales miembros de su formación política, destacan críticas como que "los máximos responsables de las FARC quedan con el beneficio de no extradición" por "la aceptación de que el narcotráfico es un delito político".

También se menciona que "el grupo terrorista FARC, considerado como el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no tendrá la obligación de entregar el dinero para reparar a las víctimas" y que los líderes guerrilleros "no tendrán pena privativa de la libertad en Colombia y podrán ser elegidos a cargos públicos".

El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) sellaron el 24 de agosto en Cuba un acuerdo para poner fin a más de medio siglo de confrontación, tras casi cuatro años de negociaciones.