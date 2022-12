Centro Democrático recogerá firmas para convocar referendo que modifique la JEP

Este hecho se suma al anuncio de Cambio Radical, que decidió no votar la reglamentación de la jurisdicción especial.

Algunos congresistas consideran que este proyecto, fundamental para el posconflicto, está a punto de naufragar.

Pese al panorama que luce adverso para las mayorías que necesita el Gobierno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, es optimista:

“No es la primera vez que no vamos a contar con los votos de Cambios radical y en ocasiones anteriores, cuando no hemos contado con ellos, hemos logrado aprobar iniciativas”, sostiene.

