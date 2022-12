Cerca de cinco mil personas se unieron a la marcha por la paz en Cali

Cerca de cinco mil personas se unieron a esta movilización por la paz que se realizó este domingo 9 de octubre a partir de las 10:00 a.m., desde el Parque de las Banderas hasta la Plazoleta de San Francisco en el centro de Cali.

Aunque son incontables los pasos que dieron en busca de la libertad para sus familiares, sin cansarse siguen avanzando para ayudar a encontrar un mejor camino para el país.

“Que se desarmen las FARC y se reintegran a la sociedad, que los colombianos las futuras generaciones no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos”, manifestó John Jairo Hoyos, hijo de diputado asesinado.

“Los colombianos estamos unidos en la este propósito de la paz que los acuerdos se puedan aplicar”, dijo Arturo Arenas, participante de la marcha.

Atrás quedaron las lágrimas y ahora solo queda tiempo para aprovechar la gran oportunidad que el mundo le ha dado a Colombia.

“Vamos para adelante y pues con ayuda de Dios y con ayuda de todos los colombianos vamos a lograr esa paz”, afirmó Sergio López, hijo de víctima de secuestro.

Un sentimiento de dolor fue el que unió en el pasado a las familias de víctimas del conflicto que a pesar del desenlace, desde las calles, siguen luchando contra la guerra.

“Lo bonito es que los caleños estamos marchando unidos tanto los que votaron por el no como los que votaron por el sí, exigiendo nuestro sagrado derecho de vivir en paz exigiendo la terminación de la guerra”, agregó Sigifredo López, exsecuestrado por las Farc.

Estas víctimas siguen empeñados en buscar el mejor camino para el país.

“A partir de mañana a las 6:30 estamos convocando a las víctimas para salgamos del Bulevar del Río pelea de la ciudad de Cali rumbo a Bogotá, marcharemos durante 15 días”, concluyó John Jairo Hoyos, hijo de diputado asesinado.