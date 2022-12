CNE abrió investigación a Juan Carlos Vélez por campaña del no en el plebiscito

Tras polémicas declaraciones de Juan Carlos Vélez sobre su estrategia en la campaña del no al plebiscito, Consejo Nacional Electoral abrió oficialmente una investigación al gerente en busca de determinar si se incurrió en publicidad engañosa o actividades ilegales.

“Ya hay apertura de indagación contra miembros del comité encabezado por Juan Carlos Vélez y en contra de otros cuatro integrantes, entonces se va a abrir la investigación formal para ver si hubo una posible publicidad engañosa", aseguró Alexander Vega, presidente del CNE.

Escándalo por campaña del no nació luego de que Vélez dijera al diario La República que su estrategia se basó en “la indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”.

“Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela”, mencionó el gerente del no en la entrevista.

Esta tormenta política provocada por las declaraciones desencadenó en la renuncia al Centro Democrático de Juan Carlos Vélez, quien argumentó que se equivocó al no ser riguroso y no calculó el alcance de sus palabras.

El magistrado Héctor Elí Rojas se hará cargo del caso.