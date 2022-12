"Colombianos, este premio es de ustedes": Santos

“Me despertó mi hijo Martín”; así comenzó su breve discurso el presidente Juan Manuel Santos ante los medios, sobre cómo recibió la noticia del galardón otorgado por el comité noruego.

Sostuvo que el reconocimiento “lo recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido por más de 50 años”.

“Colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y porque no haya una sola víctima más, un solo muerto más.

“Este honroso premio es también un tributo a todas aquellas personas que han contribuido a que estemos a punto de lograr esa paz tan anhelada, a los negociadores de ambas partes y a tantas otras personas e instituciones que nos han ayudado en este proceso”, precisó.

“Gracias a Dios la paz está cerca, la paz es posible y es la hora de la paz. Juntos como nación lograremos construirla. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones para que ganemos el más importante premio, la paz de Colombia”, concluyó.



Esta honrosa distinción no es para mí, es para todas las víctimas del conflicto. Juntos ganaremos el premio más importante de todos: LA PAZ — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 7, 2016

Santos fue galardonado este viernes con el Nobel de la Paz por encaminar un acuerdo histórico firmado por la guerrilla de las FARC y rechazado en un plebiscito.

"Esperamos que esto aliente todas las buenas iniciativas y a todos los actores que podrían tener un papel decisivo en el proceso de paz y aportará finalmente la paz a Colombia después de décadas de guerra", declaró la presidenta del Comité Nobel noruego, Kaci Kullmann Five, al anunciar el ganador.

Conforme a la tradición, el Comité no quiso explicar por qué este premio no estaba compartido con las FARC.