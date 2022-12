Comisión de Gobierno, ONU y FARC están en terreno para evaluar zonas de ubicación

Colombia comenzó esta semana la inspección de las zonas donde se concentrarán las FARC tras sellar la paz con el gobierno, aunque las partes reconocieron este lunes que tienen diferencias sobre cuándo deberán desplazarse los rebeldes a esas áreas.

"Hoy, 8 de agosto, podemos decir que el proceso de paz llegó a Colombia (...) a través de unas visitas para hacer un reconocimiento técnico de cada una de esas 23 zonas y cada uno de esos ocho puntos complementarios", donde se ubicarán temporalmente los miembros de las FARC, una vez entre en vigencia el acuerdo, dijo a periodistas el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Delegados del gobierno, FARC y las Naciones Unidas visitarán durante toda la semana seis regiones del país, añadió, y explicó que las misiones tripartitas buscarán "delimitar las zonas", "que tengan una vía de acceso adecuada", agua, electricidad y "asegurar que sean de un tamaño que le permita a la misión de las Naciones Unidas (...) verificar el cumplimiento de los acuerdos".

"Es un enorme reto logístico el que enfrentamos", aseguró Jaramillo, quien detalló que también participarán de la operación de inspección el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), gobernadores y alcaldes.

El objetivo también es que las partes dialoguen con los habitantes y aclaren sus dudas, e incluso que las autoridades lleguen a acuerdos con los dueños de los terrenos que ocuparán los guerrilleros para arrendárselos temporalmente, si fuera necesario.

La rueda de prensa, en la que Jaramillo compareció junto al delegado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), Carlos Antonio Lozada, y el jefe de observadores de la misión de la ONU, Javier Pérez Aquino, tuvo lugar en el departamento del Meta (centro), donde habrá cuatro zonas de concentración.

"Para Naciones Unidas esta actividad, que vamos a comenzar, es fundamental para obtener los requerimiento logísticos y operativos que necesita la misión", dijo Pérez Aquino.

Lozada, en tanto, destacó que por primera vez "las fuerzas armadas del Estado y los combatientes de la insurgencia se encuentren en el terreno para desarrollar una misión conjunta".

Diferencias sobre "Día D"

Desde la semana pasada, las partes dieron a conocer las normas que regirán las 23 zonas y ocho campamentos donde se reunirán los rebeldes durante su desarme, como parte del cese al fuego bilateral y definitivo, pactado en junio.

Se espera que el acuerdo final de paz sea firmado en las próximas semanas. Luego será refrendado en un plebiscito.

Sin embargo, este lunes las partes mostraron diferencias sobre el momento en que los guerrilleros deberán comenzar a concentrarse bajo vigilancia de la ONU.

Jaramillo dijo que "el Día D", en que acabará la confrontación y comenzarán a concentrarse los guerrilleros, "es el día de la firma del acuerdo final".

"El fin del conflicto es un proceso integral y simultáneo, que inicia con la firma del acuerdo final, de manera que en el momento en que el señor presidente de la República y el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, le pongan la firma a ese acuerdo, ese día formalmente termina el conflicto", dijo Jaramillo.

"Otra cosa es que estos acuerdos (...) tengan que ponerse a consideración de los colombianos posteriormente" en el plebiscito, añadió.

Ante esta explicación, Lozada aseguró que "en este tema hay una diferencia de apreciación".

"Se incluyó (en una legislación) que el acuerdo prácticamente no entra en vigor sino hasta que haya sido refrendado por los colombianos. Ahí surge indudablemente una duda de en qué momento entra en vigor o no el acuerdo (...), mientras no esté en vigor el acuerdo, pues indudablemente no se va a poder producir el inicio del proceso de desplazamiento, de aproximación, hacia las zonas", explicó el guerrillero.