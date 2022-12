Con la entrega de trece niños, inició salida de menores en filas de las FARC

Con la salida en Colombia de trece menores de los campamentos de las FARC empezó este sábado la desmovilización de niños y adolescentes de esta guerrilla, en el marco del acuerdo de paz alcanzado entre los rebeldes y el gobierno.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que ocho menores fueron recibidos hoy (sábado) por una misión integrada por el CICR y dos delegados de las organizaciones sociales" designadas en la mesa de negociaciones, indicó en un comunicado el organismo, que no precisó el lugar de la entrega.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) llegaron a un acuerdo de paz que busca poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.

En el marco de lo convenido, las partes divulgaron el martes el protocolo de salida y el plan transitorio de acogida para desmovilizar a los menores que están en los campamentos insurgentes, que consiste en una valoración preliminar de salud y su identificación por parte del CICR, para luego pasar a un equipo de recepción de UNICEF.

"Personal médico del CICR que hacía parte de la misión humanitaria verificó que los menores se encontraban en estado de salud apto para su traslado", agregó este sábado el organismo, por lo que los "niños, niñas y adolescentes" empezaron a ser movilizados al lugar transitorio de acogida, donde los recibirá un equipo de UNICEF para iniciar su reincorporación, reparación integral e inclusión social.

En febrero de 2015, las FARC anunciaron la suspensión del reclutamiento de menores de 17 años, y un año después la ampliaron a 18 años. En mayo, las partes habían anunciado la salida "en breve" de esos menores de los campamentos, pero el proceso se demoró por problemas que presentó el grupo armado en su ejecución.

"El número depende de cada campamento. Van a salir paulatinamente de los campamentos en diferentes regiones del país. No va a ser simplemente un solo momento, es un proceso y esta es la primera fase", dijo el viernes a medios el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en mayo que en las filas de las FARC había cerca de 170 menores de edad, mientras que hasta la fecha los rebeldes no han dado datos al respecto.

En los últimos 14 años se han desmovilizado unos 4.500 menores de edad de grupos armados ilegales, un 65% de los cuales pertenecía a las FARC, según cifras oficiales.